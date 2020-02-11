Федерация хоккея решила судьбу Скабелки в сборной Казахстана после провала в отборе на Олимпиаду

Источник: РИА "Новости"

9 февраля в решающем матче олимпийской квалификации, игры которой прошли в Нур-Султане, подопечные Скабелки уступили Польше (2:3). В итоге поляки заняли первое место в группе H и вышли в финальную стадию квалификации на Олимпиаду-2022. До этого в рамках турнира казахстанские хоккеисты переиграли команды Нидерландов (7:1) и Украины (8:1).

«Турнир был подготовлен оргкомитетом очень хорошо. Очень большое количество людей было задействовано. К сожалению, такие дни бывают, это не первый и не последний раз, когда не идет шайба в ворота. Вчера был именно такой день.

Андрей Владимирович Скабелка продолжит работу как минимум до чемпионата мира. Это очень хороший специалист, у него хороший тренерский штаб. Конечно, турнир провален, но мы двигаемся дальше. Впереди чемпионат мира, где необходимо показать максимальный результат.