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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

Федерация хоккея решила судьбу Скабелки в сборной Казахстана после провала в отборе на Олимпиаду

Белорусский специалист Андрей Скабелка продолжит работу на посту главного тренера сборной Казахстана по хоккею, несмотря на невыход в финальную стадию олимпийского квалификационного турнира. Об этом сообщил генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

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Источник: РИА "Новости"

9 февраля в решающем матче олимпийской квалификации, игры которой прошли в Нур-Султане, подопечные Скабелки уступили Польше (2:3). В итоге поляки заняли первое место в группе H и вышли в финальную стадию квалификации на Олимпиаду-2022. До этого в рамках турнира казахстанские хоккеисты переиграли команды Нидерландов (7:1) и Украины (8:1).

«Турнир был подготовлен оргкомитетом очень хорошо. Очень большое количество людей было задействовано. К сожалению, такие дни бывают, это не первый и не последний раз, когда не идет шайба в ворота. Вчера был именно такой день.

Андрей Владимирович Скабелка продолжит работу как минимум до чемпионата мира. Это очень хороший специалист, у него хороший тренерский штаб. Конечно, турнир провален, но мы двигаемся дальше. Впереди чемпионат мира, где необходимо показать максимальный результат.

Тенденция натурализации есть, но если сборная будет играть хуже «Барыса», это не есть хорошо. У детишек должен быть стимул, куда стремиться. Когда у нас будет больше выбора, разовьются чемпионат Казахстана и наша молодежная лига, то уже можно будет думать об отдельных тренерах и игроках. К сожалению, сейчас ситуация такая, — рассказал Каратаев, слова которого приводит «Шайба.kz».

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