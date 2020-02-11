«Барыс» одержал волевую победу над командой Доуса и выиграл четвертый подряд матч в КХЛ

Игра прошла сегодня, 11 февраля, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:2.

Первый период команды провели без голов, зато во втором зрители увидели сразу четыре шайбы. На 25-й минуте Никита Михайлис вывел «Барыс» вперед, но «Авто» ответил на это шайбами Евгения Мозера на 29-й и Питера Холланда на 36-й. Еще до перерыва казахстанский клуб смог сравнять счет — на 39-й минуте забил финн Ииро Пакаринен, который восстановился от травмы и проводил первую игру за четыре месяца.

Исход игры решился же в третьем периоде, когда «Барыс» дважды реализовал большинство. На 42-й минуте забил Дастин Бойд, а на 55-й — Атте Охтамаа, причем его шайба была засчитана лишь после видеопросмотра.

Отметим, что у «Авто» в первом звене сыграл нападающий сборной Казахстана и экс-капитан «Барыса» Найджел Доус. Форвард отметился одним ассистом.

C 75 очками «Барыс» идет третьим на «Востоке» и вторым в дивизионе Чернышева, а «Авто» с 70 баллами занимает четвертое место в конференции. В следующем матче казахстанский клуб 13 февраля в 22:30 по времени Нур-Султана в гостях встретится с московским ЦСКА, который лидирует на «Западе».