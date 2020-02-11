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20:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» одержал волевую победу над командой Доуса и выиграл четвертый подряд матч в КХЛ

Казахстанский «Барыс» победил российский «Автомобилист» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 11 февраля, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:2.

Первый период команды провели без голов, зато во втором зрители увидели сразу четыре шайбы. На 25-й минуте Никита Михайлис вывел «Барыс» вперед, но «Авто» ответил на это шайбами Евгения Мозера на 29-й и Питера Холланда на 36-й. Еще до перерыва казахстанский клуб смог сравнять счет — на 39-й минуте забил финн Ииро Пакаринен, который восстановился от травмы и проводил первую игру за четыре месяца.

Исход игры решился же в третьем периоде, когда «Барыс» дважды реализовал большинство. На 42-й минуте забил Дастин Бойд, а на 55-й — Атте Охтамаа, причем его шайба была засчитана лишь после видеопросмотра.

Отметим, что у «Авто» в первом звене сыграл нападающий сборной Казахстана и экс-капитан «Барыса» Найджел Доус. Форвард отметился одним ассистом.

C 75 очками «Барыс» идет третьим на «Востоке» и вторым в дивизионе Чернышева, а «Авто» с 70 баллами занимает четвертое место в конференции. В следующем матче казахстанский клуб 13 февраля в 22:30 по времени Нур-Султана в гостях встретится с московским ЦСКА, который лидирует на «Западе».

Отметим, что «Барыс» уже гарантировал себе место в плей-офф и идет на серии из четырех побед. До конца «регулярки», которая финиширует 26 февраля, команда Андрея Скабелки проведет еще шесть матчей.

Автомобилист
2:4
0:0, 2:2, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2611.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5300 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновАндрей Скабелка
Вратари
Владимир ГалкинЭдвард Паскуале
1-й период
04:10Кертис Валк
06:47Никита Трямкин
10:42Кертис Валк
15:21Алексей Маклюков
19:42Даррен Дитц
2-й период
24:04Никита Михайлис(Даррен Дитц, Кертис Валк)
28:35Евгений Мозер(Алексей Василевский, Дэн Секстон)
32:15Ефим Гуркин
35:13Питер Холланд(Алексей Василевский, Найджел Доус)
39:00Ииро Пакаринен(Линус Виделль)
3-й период
40:13Ефим Гуркин
41:30Дастин Бойд(Атте Охтамаа, Роман Старченко)
53:12Командный штраф
54:50Роман Старченко(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
55:37Аркадий Шестаков
55:59Георгий Белоусов
Статистика
10Штрафное время10
5Игра в большинстве5
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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