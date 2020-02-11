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20:37 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» в пятый раз стал победителем дивизиона Харламова КХЛ

ТАСС, 11 февраля. Казанский «Ак Барс» досрочно стал победителем дивизиона Харламова Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом стало известно после поражения екатеринбургского «Автомобилиста» от «Барыса» из Нур-Султана.

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Источник: РИА "Новости"

Матч «Автомобилист» — «Барыс» прошел в Екатеринбурге и завершился победой команды из Казахстана со счетом 4:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Михайлис (25-я минута), Ииро Пакаринен (39), Дастин Бойд (42) и Атте Охтамаа (55), у проигравших отличились Евгений Мозер (29) и Питер Холланд (36).

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает четвертое место, набрав в 56 матчах 70 очков, «Барыс» с 75 очками после 56 игр идет третьим. В таблице дивизиона Харламова «Автомобилист» занимает второе место, за шесть матчей до конца регулярного чемпионата уступая «Ак Барсу» 12 очков. При равенстве очков «Ак Барс» будет иметь преимущество благодаря большему количеству побед в основное время. Таким образом, «Автомобилист» не сможет опередить команду из Казани.

«Ак Барс» стал победителем дивизиона Харламова в пятый раз, ранее команда побеждала в 2011, 2013, 2015 и 2018 годах. В прошлом году победителем дивизиона стал «Автомобилист».

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Хоккей, КХЛ, Неделя 2611.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5300 зрителей
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10:42Кертис Валк
15:21Алексей Маклюков
19:42Даррен Дитц
2-й период
24:04Никита Михайлис(Даррен Дитц, Кертис Валк)
28:35Евгений Мозер(Алексей Василевский, Дэн Секстон)
32:15Ефим Гуркин
35:13Питер Холланд(Алексей Василевский, Найджел Доус)
39:00Ииро Пакаринен(Линус Виделль)
3-й период
40:13Ефим Гуркин
41:30Дастин Бойд(Атте Охтамаа, Роман Старченко)
53:12Командный штраф
54:50Роман Старченко(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
55:37Аркадий Шестаков
55:59Георгий Белоусов
Статистика
10Штрафное время10
5Игра в большинстве5
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
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  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
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