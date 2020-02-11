«Ак Барс» в пятый раз стал победителем дивизиона Харламова КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Матч «Автомобилист» — «Барыс» прошел в Екатеринбурге и завершился победой команды из Казахстана со счетом 4:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Михайлис (25-я минута), Ииро Пакаринен (39), Дастин Бойд (42) и Атте Охтамаа (55), у проигравших отличились Евгений Мозер (29) и Питер Холланд (36).

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает четвертое место, набрав в 56 матчах 70 очков, «Барыс» с 75 очками после 56 игр идет третьим. В таблице дивизиона Харламова «Автомобилист» занимает второе место, за шесть матчей до конца регулярного чемпионата уступая «Ак Барсу» 12 очков. При равенстве очков «Ак Барс» будет иметь преимущество благодаря большему количеству побед в основное время. Таким образом, «Автомобилист» не сможет опередить команду из Казани.