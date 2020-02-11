Скабелка прокомментировал победу «Барыса» над клубом Доуса

«Наигрались или нет мы друг с другом? Не знаю, но сыграли много, шесть матчей уже. Интересно играть с “Автомобилистом”. То, чего мы ожидали, то, чего болельщики ожидали увидеть, то и случилось на льду. У обеих команд были хорошие моменты. Решила игра в большинстве, я думаю. “Автомобилист” много играл в большинстве, но не реализовал. Готовимся к следующей игре», — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».