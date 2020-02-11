Скабелка прокомментировал победу «Барыса» над клубом Доуса
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Автомобилистом» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Автомобилистом» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра прошла 11 февраля в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:2.
Главным фактором победы Скабелка назвал игру в большинстве — его команда дважды реализовала численное преимущество.
«Наигрались или нет мы друг с другом? Не знаю, но сыграли много, шесть матчей уже. Интересно играть с “Автомобилистом”. То, чего мы ожидали, то, чего болельщики ожидали увидеть, то и случилось на льду. У обеих команд были хорошие моменты. Решила игра в большинстве, я думаю. “Автомобилист” много играл в большинстве, но не реализовал. Готовимся к следующей игре», — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».
Отметим, что следующий матч «Барыс» проведет 13 февраля, когда в 22:30 по времени
|Андрей Мартемьянов
|Андрей Скабелка
|Владимир Галкин
|Эдвард Паскуале
|04:10
|Кертис Валк
|06:47
|Никита Трямкин
|10:42
|Кертис Валк
|15:21
|Алексей Маклюков
|19:42
|Даррен Дитц
|24:04
|Никита Михайлис(Даррен Дитц, Кертис Валк)
|28:35
|Евгений Мозер(Алексей Василевский, Дэн Секстон)
|32:15
|Ефим Гуркин
|35:13
|Питер Холланд(Алексей Василевский, Найджел Доус)
|39:00
|Ииро Пакаринен(Линус Виделль)
|40:13
|Ефим Гуркин
|41:30
|Дастин Бойд(Атте Охтамаа, Роман Старченко)
|53:12
|Командный штраф
|54:50
|Роман Старченко(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
|55:37
|Аркадий Шестаков
|55:59
|Георгий Белоусов
|10
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)