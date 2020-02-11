Московский «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Робин Ганзл (33-я, 60-я минуты), Патрик Херсли (49) и Каспарс Даугавиньш (49). У проигравших отличились Богдан Потехин (22) и Андрей Нестрашил (30). «Спартак» проигрывал по ходу матча со счетом 0:2.

«Спартак» набрал 70 очков в 56 матчах и занимает пятое место в таблице Западной конференции за шесть матчей до окончания регулярного чемпионата. Отрыв от идущего девятым «Сочи», которому осталось провести семь игр, достиг 17 очков.

«Спартак» вышел в плей-офф КХЛ третий раз подряд и шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда Кубка Гагарина. В прошлом году «Спартак» в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2−4.

Ранее места в плей-офф себе обеспечили действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА, петербургский СКА, московское «Динамо», «Йокерит» (Хельсинки), казанский «Ак Барс», омский «Авангард», «Барыс» из Нур-Султана и екатеринбургский «Автомобилист».

Чествование Майорова

Перед матчем символическое вбрасывание произвел легендарный хоккеист «Спартака» Борис Майоров, которому во вторник исполнилось 82 года. Он выступал за московский клуб с 1956 по 1969 год. В составе сборной СССР дважды завоевал золото Олимпийских игр (1964, 1968) и шесть раз стал чемпионом мира. Во вторник исполнилось бы 82 года и другому прославленному спартаковцу — его брату Евгению Майорову, который скончался в 1997 году.