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22:05 (мск), источник: ТАСС

Московский «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» на домашнем льду победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:2 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Робин Ганзл (33-я, 60-я минуты), Патрик Херсли (49) и Каспарс Даугавиньш (49). У проигравших отличились Богдан Потехин (22) и Андрей Нестрашил (30). «Спартак» проигрывал по ходу матча со счетом 0:2.

«Спартак» набрал 70 очков в 56 матчах и занимает пятое место в таблице Западной конференции за шесть матчей до окончания регулярного чемпионата. Отрыв от идущего девятым «Сочи», которому осталось провести семь игр, достиг 17 очков.

«Спартак» вышел в плей-офф КХЛ третий раз подряд и шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда Кубка Гагарина. В прошлом году «Спартак» в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2−4.

Ранее места в плей-офф себе обеспечили действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА, петербургский СКА, московское «Динамо», «Йокерит» (Хельсинки), казанский «Ак Барс», омский «Авангард», «Барыс» из Нур-Султана и екатеринбургский «Автомобилист».

Чествование Майорова

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Перед матчем символическое вбрасывание произвел легендарный хоккеист «Спартака» Борис Майоров, которому во вторник исполнилось 82 года. Он выступал за московский клуб с 1956 по 1969 год. В составе сборной СССР дважды завоевал золото Олимпийских игр (1964, 1968) и шесть раз стал чемпионом мира. Во вторник исполнилось бы 82 года и другому прославленному спартаковцу — его брату Евгению Майорову, который скончался в 1997 году.

Капитан «Спартака» Анатолий Никонцев стал рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей в КХЛ (с учетом плей-офф). На его счету стало 297 встреч. Предыдущим рекордсменом был Артем Воронин (296). Наибольшее число матчей за «Спартак» в истории команды провел Владимир Тюриков (702).

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27 ноября 2019© Ньюстюб
Спартак
4:2
0:0, 1:2, 3:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 2611.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Олег ЗнарокИлья Воробьев
Вратари
Юлиус ГудачекВасилий Кошечкин(Глеб Носов, Василий Кошечкин, Василий Кошечкин)
1-й период
06:42Максим Гончаров
2-й период
21:48Богдан Потехин
27:37Робин Ганзл
29:21Андрей Нестрашил(Томаш Филиппи)
29:21Максим Гончаров
32:34Робин Ганзл(Анатолий Никонцев, Евгений Кулик)
3-й период
48:03Патрик Херсли(Максим Цыплаков, Евгений Кулик)
48:40Максим Матушкин
48:46Каспарс Даугавиньш(Илья Зубов, Робин Ганзл)
58:34Богдан Потехин
59:51Робин Ганзл(Анатолий Никонцев, Яков Рылов)
Статистика
24Штрафное время12
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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