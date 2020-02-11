Московский «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» на домашнем льду победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:2 и вышел в
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» на домашнем льду победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:2 и вышел в
В составе победителей шайбы забросили Робин Ганзл (33-я, 60-я минуты), Патрик Херсли (49) и Каспарс Даугавиньш (49). У проигравших отличились Богдан Потехин (22) и Андрей Нестрашил (30). «Спартак» проигрывал по ходу матча со счетом 0:2.
«Спартак» набрал 70 очков в 56 матчах и занимает пятое место в таблице Западной конференции за шесть матчей до окончания регулярного чемпионата. Отрыв от идущего девятым «Сочи», которому осталось провести семь игр, достиг 17 очков.
«Спартак» вышел в
Ранее места в
Перед матчем символическое вбрасывание произвел легендарный хоккеист «Спартака» Борис Майоров, которому во вторник исполнилось 82 года. Он выступал за московский клуб с 1956 по 1969 год. В составе сборной СССР дважды завоевал золото Олимпийских игр (1964, 1968) и шесть раз стал чемпионом мира. Во вторник исполнилось бы 82 года и другому прославленному спартаковцу — его брату Евгению Майорову, который скончался в 1997 году.
Капитан «Спартака» Анатолий Никонцев стал рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей в КХЛ (с учетом плей-офф). На его счету стало 297 встреч. Предыдущим рекордсменом был Артем Воронин (296). Наибольшее число матчей за «Спартак» в истории команды провел Владимир Тюриков (702).
|Олег Знарок
|Илья Воробьев
|Юлиус Гудачек
|Василий Кошечкин(Глеб Носов, Василий Кошечкин, Василий Кошечкин)
|06:42
|Максим Гончаров
|21:48
|Богдан Потехин
|27:37
|Робин Ганзл
|29:21
|Андрей Нестрашил(Томаш Филиппи)
|29:21
|Максим Гончаров
|32:34
|Робин Ганзл(Анатолий Никонцев, Евгений Кулик)
|48:03
|Патрик Херсли(Максим Цыплаков, Евгений Кулик)
|48:40
|Максим Матушкин
|48:46
|Каспарс Даугавиньш(Илья Зубов, Робин Ганзл)
|58:34
|Богдан Потехин
|59:51
|Робин Ганзл(Анатолий Никонцев, Яков Рылов)
|24
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)