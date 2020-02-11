ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
ТАСС, 11 февраля. Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 11 февраля. Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (16-я минута), Сергей Толчинский (37, 39) и Алексей Марченко (58), у проигравших отличился Тай Ратти (33). Слепышев набирает очки в 14-м матче подряд, он повторил клубный рекорд по продолжительности результативной серии, установленный Александром Радуловым в 2012 году. Рекорд лиги также принадлежит Радулову, в 2010 году, выступая за уфимский «Салават Юлаев», он набирал очки 17 матчей подряд.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА продолжает занимать первое место, набрав в 56 матчах 86 очков, «Торпедо» с 58 очками после 56 игр идет восьмым.
В следующем матче ЦСКА примет «Барыс» из
Результаты других матчей игрового дня:
|Игорь Никитин
|Дэвид Немировски
|Илья Сорокин
|Андерс Линдбек(Андерс Линдбек)
|15:43
|Антон Слепышев(Кирилл Капризов, Марио Кемпе)
|26:58
|Максим Шалунов
|29:07
|Максим Шалунов
|32:59
|Тай Рэтти(Антон Шенфельд)
|35:21
|Денис Почивалов
|36:49
|Сергей Толчинский(Мэт Робинсон, Никита Нестеров)
|38:13
|Сергей Толчинский(Марсель Ибрагимов, Никита Нестеров)
|43:05
|Сергей Калинин
|54:31
|Сергей Зборовский
|57:35
|Александр Попов
|57:56
|Алексей Марченко
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш(Латвия, Рига)