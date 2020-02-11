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11 февраля, источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 11 февраля. Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (16-я минута), Сергей Толчинский (37, 39) и Алексей Марченко (58), у проигравших отличился Тай Ратти (33). Слепышев набирает очки в 14-м матче подряд, он повторил клубный рекорд по продолжительности результативной серии, установленный Александром Радуловым в 2012 году. Рекорд лиги также принадлежит Радулову, в 2010 году, выступая за уфимский «Салават Юлаев», он набирал очки 17 матчей подряд.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА продолжает занимать первое место, набрав в 56 матчах 86 очков, «Торпедо» с 58 очками после 56 игр идет восьмым.

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В следующем матче ЦСКА примет «Барыс» из Нур-Султана, «Торпедо» на своем льду сыграет с санкт-петербургским СКА. Обе встречи пройдут 13 февраля.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Сибирь» (Новосибирск) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:3;.
  • «Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:0;.
  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3;.
  • «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 Б;.
  • «Витязь» (Подольск) — «Сочи» — 2:1 ОТ;.
  • «Йокерит» (Хельсинки) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2;.
  • СКА (Санкт-Петербург) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2.
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11 декабря 2019© Ньюстюб
ЦСКА
4:1
1:0, 2:1, 1:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 2611.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 3678 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинДэвид Немировски
Вратари
Илья СорокинАндерс Линдбек(Андерс Линдбек)
1-й период
15:43Антон Слепышев(Кирилл Капризов, Марио Кемпе)
2-й период
26:58Максим Шалунов
29:07Максим Шалунов
32:59Тай Рэтти(Антон Шенфельд)
35:21Денис Почивалов
36:49Сергей Толчинский(Мэт Робинсон, Никита Нестеров)
38:13Сергей Толчинский(Марсель Ибрагимов, Никита Нестеров)
3-й период
43:05Сергей Калинин
54:31Сергей Зборовский
57:35Александр Попов
57:56Алексей Марченко
Статистика
8Штрафное время4
2Игра в большинстве4
1Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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