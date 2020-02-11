ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (16-я минута), Сергей Толчинский (37, 39) и Алексей Марченко (58), у проигравших отличился Тай Ратти (33). Слепышев набирает очки в 14-м матче подряд, он повторил клубный рекорд по продолжительности результативной серии, установленный Александром Радуловым в 2012 году. Рекорд лиги также принадлежит Радулову, в 2010 году, выступая за уфимский «Салават Юлаев», он набирал очки 17 матчей подряд.