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12:45 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Барыса» раскрыл секрет побед над клубом Доуса и нашел минусы

Защитник казахстанского «Барыса» Алексей Маклюков прокомментировал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит официальный сайт лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Это была шестая очная встреча команд в текущем сезоне, пять из которых остались за «Барысом».

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«Конечно, дисциплиной в первом периоде недовольны. Такие удаления… Большая часть команды играла за сборную, там немного другие скорости были. Возможно, мы просто не успели перестроиться. Как раз первый период тому подтверждение, много удалений, подножки, недоработки. Во втором периоде подстроились, и все получилось. А в целом равная игра была. Обычный, хороший матч. Шестой матч с “Автомобилистом”. Друг друга уже знаем наперед. Наверное, каждый раз у нас лучше получалось подготовиться, поэтому побед больше на нашем счету. Какого-то секрета нет. Может быть, больше везло. Опять же, как у нас было шесть матчей, так и у них. Будем верить, что подготовка у нас лучше работала, лучше с разбором их игры обстояли дела, поэтому так и получилось. Третья строчка в “регулярке”? Изначально, конечно, довольны, что в целом вышли. Конечно, как можно выше хочется забраться, начинать дома круги. Но сейчас нет особо мыслей по плей-офф, надо подготовиться к оставшимся играм и ни в коем случае не относиться к ним наплевательски. Как закончишь сезон, так и зайдешь в плей-офф, перестраиваться уже будет тяжело. Поэтому к оставшимся играм нужно подойти в хорошей форме, чтобы к плей-офф уже быть готовым», — сказал Маклюков.

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Автомобилист
2:4
0:0, 2:2, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2611.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5300 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновАндрей Скабелка
Вратари
Владимир ГалкинЭдвард Паскуале
1-й период
04:10Кертис Валк
06:47Никита Трямкин
10:42Кертис Валк
15:21Алексей Маклюков
19:42Даррен Дитц
2-й период
24:04Никита Михайлис(Даррен Дитц, Кертис Валк)
28:35Евгений Мозер(Алексей Василевский, Дэн Секстон)
32:15Ефим Гуркин
35:13Питер Холланд(Алексей Василевский, Найджел Доус)
39:00Ииро Пакаринен(Линус Виделль)
3-й период
40:13Ефим Гуркин
41:30Дастин Бойд(Атте Охтамаа, Роман Старченко)
53:12Командный штраф
54:50Роман Старченко(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
55:37Аркадий Шестаков
55:59Георгий Белоусов
Статистика
10Штрафное время10
5Игра в большинстве5
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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