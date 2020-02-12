Защитник «Барыса» раскрыл секрет побед над клубом Доуса и нашел минусы

«Конечно, дисциплиной в первом периоде недовольны. Такие удаления… Большая часть команды играла за сборную, там немного другие скорости были. Возможно, мы просто не успели перестроиться. Как раз первый период тому подтверждение, много удалений, подножки, недоработки. Во втором периоде подстроились, и все получилось. А в целом равная игра была. Обычный, хороший матч. Шестой матч с “Автомобилистом”. Друг друга уже знаем наперед. Наверное, каждый раз у нас лучше получалось подготовиться, поэтому побед больше на нашем счету. Какого-то секрета нет. Может быть, больше везло. Опять же, как у нас было шесть матчей, так и у них. Будем верить, что подготовка у нас лучше работала, лучше с разбором их игры обстояли дела, поэтому так и получилось. Третья строчка в “регулярке”? Изначально, конечно, довольны, что в целом вышли. Конечно, как можно выше хочется забраться, начинать дома круги. Но сейчас нет особо мыслей по плей-офф, надо подготовиться к оставшимся играм и ни в коем случае не относиться к ним наплевательски. Как закончишь сезон, так и зайдешь в плей-офф, перестраиваться уже будет тяжело. Поэтому к оставшимся играм нужно подойти в хорошей форме, чтобы к плей-офф уже быть готовым», — сказал Маклюков.