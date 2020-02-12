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16:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Немного необычно». Легионер «Барыса» прокомментировал свое возвращение после 5-месячного перерыва

Шведский защитник «Барыса» Виктор Сведберг прокомментировал свое возвращение на лед, сообщается на сайте клуба. Матч с «Автомобилистом» стал для него первым с 11 сентября 2019 года.

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Напомним, игра прошла 11 февраля в Екатеринбурге и завершилась победой казахстанской команды со счетом 4:2.

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— Виктор, очень давно не видели тебя в игре.

—  Да, почти пять месяцев. Невероятно рад вернуться на лед и принять участие в матче. Мы одержали победу, это вдвойне приятно. С нетерпением жду следующих матчей.

— «Барыс» провел шесть матчей против «Автомобилиста» в этом сезоне, выиграл пять. Что стало залогом успеха в последнем матче и в сезонной серии?

— Думаю, мы хорошо провели последние несколько матчей против «Автомобилиста». Мы показали хорошую реализацию в атаке. Кроме того, помогло наше большинство. Например, в этой игре мы забросили два гола, включая победный, в неравных составах. Кроме того, в первом периоде наши спецбригады сделали отличную работу в меньшинстве. Когда ты успешен в неравных составах, это дает тебе отличный шанс на итоговый успех.

— Болельщики сильно ждали твоего возвращения на лед, было много сообщений в социальных сетях и на пресс-конференциях. Скажи, как ты себя чувствуешь, какова твоя текущая форма?

— Безусловно, возвращаться на лед после длительного перерыва — это немного необычно. Чувствую себя хорошо. Надеюсь, что буду прибавлять от игры к игре и максимально помогать команде, ведь впереди самые важные матчи.

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Автомобилист
2:4
0:0, 2:2, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2611.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5300 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновАндрей Скабелка
Вратари
Владимир ГалкинЭдвард Паскуале
1-й период
04:10Кертис Валк
06:47Никита Трямкин
10:42Кертис Валк
15:21Алексей Маклюков
19:42Даррен Дитц
2-й период
24:04Никита Михайлис(Даррен Дитц, Кертис Валк)
28:35Евгений Мозер(Алексей Василевский, Дэн Секстон)
32:15Ефим Гуркин
35:13Питер Холланд(Алексей Василевский, Найджел Доус)
39:00Ииро Пакаринен(Линус Виделль)
3-й период
40:13Ефим Гуркин
41:30Дастин Бойд(Атте Охтамаа, Роман Старченко)
53:12Командный штраф
54:50Роман Старченко(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
55:37Аркадий Шестаков
55:59Георгий Белоусов
Статистика
10Штрафное время10
5Игра в большинстве5
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
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