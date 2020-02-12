«Немного необычно». Легионер «Барыса» прокомментировал свое возвращение после 5-месячного перерыва

Напомним, игра прошла 11 февраля в Екатеринбурге и завершилась победой казахстанской команды со счетом 4:2.

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— Виктор, очень давно не видели тебя в игре.

— Да, почти пять месяцев. Невероятно рад вернуться на лед и принять участие в матче. Мы одержали победу, это вдвойне приятно. С нетерпением жду следующих матчей.

— «Барыс» провел шесть матчей против «Автомобилиста» в этом сезоне, выиграл пять. Что стало залогом успеха в последнем матче и в сезонной серии?

— Думаю, мы хорошо провели последние несколько матчей против «Автомобилиста». Мы показали хорошую реализацию в атаке. Кроме того, помогло наше большинство. Например, в этой игре мы забросили два гола, включая победный, в неравных составах. Кроме того, в первом периоде наши спецбригады сделали отличную работу в меньшинстве. Когда ты успешен в неравных составах, это дает тебе отличный шанс на итоговый успех.

— Болельщики сильно ждали твоего возвращения на лед, было много сообщений в социальных сетях и на пресс-конференциях. Скажи, как ты себя чувствуешь, какова твоя текущая форма?