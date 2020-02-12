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16:27 (мск), источник: Vesti.kz

Как «Барыс» праздновал победу над клубом Доуса

Пресс-служба «Барыса» опубликовала видео из раздевалки после победы над российским «Автомобилистом» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла 11 февраля в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:2.

У «Авто» в первом звене сыграл нападающий сборной Казахстана и экс-капитан «Барыса» Найджел Доус. Форвард отметился одним ассистом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам «Барыс» уже гарантировал себе место в плей-офф и идет на серии из четырех побед. До конца «регулярки», которая финиширует 26 февраля, команда Андрея Скабелки проведет еще шесть матчей.

Ранее «Барыс» потроллил «Авто», который потерпел пятое подряд поражение. Следующий матч казахстанский клуб проведет 13 февраля, когда в 22:30 по времени Нур-Султана в гостях встретится с московским ЦСКА, лидирующим на «Западе».

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Автомобилист
2:4
0:0, 2:2, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2611.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5300 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновАндрей Скабелка
Вратари
Владимир ГалкинЭдвард Паскуале
1-й период
04:10Кертис Валк
06:47Никита Трямкин
10:42Кертис Валк
15:21Алексей Маклюков
19:42Даррен Дитц
2-й период
24:04Никита Михайлис(Даррен Дитц, Кертис Валк)
28:35Евгений Мозер(Алексей Василевский, Дэн Секстон)
32:15Ефим Гуркин
35:13Питер Холланд(Алексей Василевский, Найджел Доус)
39:00Ииро Пакаринен(Линус Виделль)
3-й период
40:13Ефим Гуркин
41:30Дастин Бойд(Атте Охтамаа, Роман Старченко)
53:12Командный штраф
54:50Роман Старченко(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
55:37Аркадий Шестаков
55:59Георгий Белоусов
Статистика
10Штрафное время10
5Игра в большинстве5
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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