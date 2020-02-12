Как «Барыс» праздновал победу над клубом Доуса

Игра прошла 11 февраля в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:2.
У «Авто» в первом звене сыграл нападающий сборной Казахстана и экс-капитан «Барыса» Найджел Доус. Форвард отметился одним ассистом.
Сам «Барыс» уже гарантировал себе место в плей-офф и идет на серии из четырех побед. До конца «регулярки», которая финиширует 26 февраля, команда Андрея Скабелки проведет еще шесть матчей.
Ранее «Барыс» потроллил «Авто», который потерпел пятое подряд поражение. Следующий матч казахстанский клуб проведет 13 февраля, когда в 22:30 по времени Нур-Султана в гостях встретится с московским ЦСКА, лидирующим на «Западе».