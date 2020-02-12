«Динамо» и «Спартак» 23 февраля проведут ретро-матч в рамках КХЛ
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Московские клубы «Динамо» и «Спартак» проведут в рамках регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Московские клубы «Динамо» и «Спартак» проведут в рамках регулярного чемпионата КХЛ
Встреча пройдет 23 февраля на площадке «Динамо». Обе команды выйдут на лед в специальной форме, созданной по мотивам свитеров 1960-х годов.
Перед началом матча состоится церемония поднятия под своды арены именного стяга бывшего игрока и тренера «Динамо» Владимира Юрзинова, которому 20 февраля исполнится 80 лет.