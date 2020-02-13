Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
Сочи
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Барыс
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
06:30
Ванкувер Кэнакс
Чикаго Блэкхокс
30
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Калгари Флэймз
53
Хоккей. НХЛ
14.02
Баффало Сэйбрз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
14.02
Торонто Мэйпл Ливз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
14.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
14.02
Флорида Пантерз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
14.02
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
14.02
Оттава Сенаторз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
14.02
Нэшвилл Предаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
14.02
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон Брюинз
Монреаль Канадиенс
41
Все события
Фоторепортажи
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
9Джокович выиграл Australian Open
12:10 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» в гостевом матче чемпионата КХЛ попробует одолеть «Локомотив»

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня попытаются одержать викторию в гостевом матче чемпионата КХЛ над ярославским «Локомотивом», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Противостояние начнется в 19.00.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 26, 13.02.2020, 19:00

Локомотив-Динамо Мн-

«Динамо» одержало победу в последней игре над одноклубниками из Риги (2:1). Минчане записали на свой счет 37 очков за 55 противостояний (13 побед и 42 поражения) и находятся на предпоследнем, 11-м месте в Западной конференции.

Ярославский «Локомотив» находится на шестой позиции. У клуба в активе 64 очка в 56 матчах (30 викторий и 26 неудач).

Лидирует в Западной конференции московский ЦСКА, который набрал 86 пунктов в 56 встречах (41 победа и 15 проигрышей). У лидера Восточной конференции казанского «Ак Барса» в активе 83 балла, набранных в 55 матчах (39 викторий и 16 поражений).

После матча с «Локомотивом» подопечные Крэйга Вудкрофта 15 февраля сыграют на домашней арене против екатеринбургского «Автомобилиста».

Читайте также
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Поклонники Филиппа Киркорова в недоумении после его странного анонса клипа
Нурмагомедов попал в десятку лучших бойцов MMA в истории
Загитова призналась в неоднократных попытках бросить спорт
Кокорин и «Сочи»: вирус вылечили, осталось снять корону
Легионер ЦСКА рассказал о «самом большом потрясении» в России
Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону (фото)
В НХЛ подрались игроки, чей вес превышает 100 килограммов
Гвардиола: Если не обыграем «Реал» в ЛЧ, то меня могут уволить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь