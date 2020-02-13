Минское «Динамо» в гостевом матче чемпионата КХЛ попробует одолеть «Локомотив»

Источник: РИА "Новости"

Противостояние начнется в 19.00.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 26, 13.02.2020, 19:00 Локомотив - Динамо Мн -

«Динамо» одержало победу в последней игре над одноклубниками из Риги (2:1). Минчане записали на свой счет 37 очков за 55 противостояний (13 побед и 42 поражения) и находятся на предпоследнем, 11-м месте в Западной конференции.

Ярославский «Локомотив» находится на шестой позиции. У клуба в активе 64 очка в 56 матчах (30 викторий и 26 неудач).

Лидирует в Западной конференции московский ЦСКА, который набрал 86 пунктов в 56 встречах (41 победа и 15 проигрышей). У лидера Восточной конференции казанского «Ак Барса» в активе 83 балла, набранных в 55 матчах (39 викторий и 16 поражений).