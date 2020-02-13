«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Вишневский (5-я минута), Андрей Кутейкин (7), Артем Федоров (13), Робин Ганзл (53) и Антон Злобин (56). У проигравших отличились Александр Бурмистров (20) и Никита Сошников (60). На 13-й минуте матча голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола был заменен, место в воротах занял Андрей Кареев.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 57 матчах. «Салават Юлаев» идет шестым на Востоке, имея в активе 63 очка после 57 встреч. Ранее московский клуб гарантировал себе участие в плей-офф.