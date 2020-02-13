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13 февраля, источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

ТАСС, 13 февраля. Московский «Спартак» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе в присутствии 7348 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Вишневский (5-я минута), Андрей Кутейкин (7), Артем Федоров (13), Робин Ганзл (53) и Антон Злобин (56). У проигравших отличились Александр Бурмистров (20) и Никита Сошников (60). На 13-й минуте матча голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола был заменен, место в воротах занял Андрей Кареев.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 57 матчах. «Салават Юлаев» идет шестым на Востоке, имея в активе 63 очка после 57 встреч. Ранее московский клуб гарантировал себе участие в плей-офф.

В следующем матче подопечные Олега Знарка 15 февраля на выезде сыграют с казанским «Ак Барсом», «Салават Юлаев» в этот же день на домашней площадке примет петербургский СКА.

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27 ноября 2019© Ньюстюб
Салават Юлаев
2:5
1:3, 0:0, 1:2
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 2613.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 7348 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинОлег Знарок
Вратари
Юха Метсола(Андрей Кареев)Юлиус Гудачек
1-й период
04:54Дмитрий Вишневский(Яков Рылов, Ансель Галимов)
06:18Андрей Кутейкин(Антон Злобин)
12:14Артем Федоров(Андрей Кутейкин, Денис Кокарев)
19:38Александр Бурмистров(Илья Крикунов, Никита Сошников)
2-й период
22:51Евгений Кулик
33:51Командный штраф
33:55Александр Кадейкин
37:00Командный штраф
3-й период
43:12Юлиус Гудачек
52:17Робин Ганзл
55:25Антон Злобин(Анатолий Никонцев, Михаил Юньков)
58:09Денис Кокарев
59:38Никита Сошников
Статистика
4Штрафное время8
4Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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