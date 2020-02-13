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13 февраля, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» в гостевом матче чемпионата КХЛ уступило «Локомотиву»

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня уступили в гостевом матче чемпионата КХЛ ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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«Динамо» уже на первой минуте противостояния заработало удаление, чем тут же воспользовались игроки «Локомотива». Автором гола стал форвард Владимир Ткачев. После этого успеха хоккеисты хозяев продолжили теснить минчан. И за 56 секунд до первого перерыва нападающий ярославского клуба Магнус Пяярви-Свенссон во второй раз огорчил динамовского вратаря.

Во второй двадцатиминутке «Локомотив» взвинтил скорости. На 27-й минуте форвард хозяев Артур Каюмов довел счет до крупного — 3:0. До начала третьего периода цифры на табло не изменились.

В заключительной двадцатиминутке «железнодорожники» продолжили прессинговать своих оппонентов. Минчане же изредка отвечали короткими контратаками. На 53-й минуте противостояния нападающий «зубров» Райан Спунер «размочил» счет. Однако хозяева площадки тут же реабилитировались. Шайбу на свой счет записал Николай Коваленко, установивший окончательные цифры на табло — 4:1.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 15 февраля на домашней арене против екатеринбургского «Автомобилиста».

Локомотив
4:1
2:0, 1:0, 1:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 2613.02.2020, 19:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000", 6091 зритель
Главные тренеры
Майк ПелиноКрэйг Вудкрофт
Вратари
Илья КоноваловДэнни Тэйлор
1-й период
00:52Кирилл Готовец
02:20Владимир Ткачев(Андрей Марков, Антон Ландер)
19:04Магнус Пяярви-Свенссон(Максим I Осипов, Владимир Ткачев)
2-й период
24:59Александр Павлович
26:38Артур Каюмов(Денис Алексеев)
28:13Павел Кудрявцев
32:07Роман Савченко
32:07Джо Морроу
32:37Владимир Ткачев
37:21Антон Ландер
3-й период
40:31Александр Павлович
51:08Райан Спунер(Владислав Еременко, Иван Дроздов)
54:53Николай Коваленко(Артур Каюмов, Денис Алексеев)
Статистика
8Штрафное время8
3Игра в большинстве3
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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