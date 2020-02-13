Минское «Динамо» в гостевом матче чемпионата КХЛ уступило «Локомотиву»

«Динамо» уже на первой минуте противостояния заработало удаление, чем тут же воспользовались игроки «Локомотива». Автором гола стал форвард Владимир Ткачев. После этого успеха хоккеисты хозяев продолжили теснить минчан. И за 56 секунд до первого перерыва нападающий ярославского клуба Магнус Пяярви-Свенссон во второй раз огорчил динамовского вратаря.

Во второй двадцатиминутке «Локомотив» взвинтил скорости. На 27-й минуте форвард хозяев Артур Каюмов довел счет до крупного — 3:0. До начала третьего периода цифры на табло не изменились.

В заключительной двадцатиминутке «железнодорожники» продолжили прессинговать своих оппонентов. Минчане же изредка отвечали короткими контратаками. На 53-й минуте противостояния нападающий «зубров» Райан Спунер «размочил» счет. Однако хозяева площадки тут же реабилитировались. Шайбу на свой счет записал Николай Коваленко, установивший окончательные цифры на табло — 4:1.