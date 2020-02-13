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13 февраля, источник: Vesti.kz

«Барыс» одержал волевую победу над лидером КХЛ и выиграл пятый подряд матч

Казахстанский «Барыс» победил московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла в столице России и завершилась со счетом 3:2.

Первый период получился равным. На 13-й минуте Сергей Толчинский с передач экс-форварда «Барыса» Линдена Вея и Алексея Марченко вывел ЦСКА вперед, но казахстанский клуб ответил голом Корбэна Найта на 19-й.

Второй период остался за «Барысом». Казахстанский клуб на 36-й минуте повел в счете — забил Линус Виделль.

В третьем периоде команды снова обменялись голами. На 49-й минуте Клас Дальбек зажег на табло 2:2, но на 53-й защитник и капитан «Барыса» Даррен Диц принес победу своему клубу.

C 86 очками ЦСКА лидирует в Западной конференции и сводной таблице КХЛ, а «Барыс», который идет на серии из пяти побед, имеет в своем активе 77 баллов и идет третьим на «Востоке».

Отметим, что ЦСКА возглавляет экс-защитник сборной Казахстана Игорь Никитин, которому ассистирует его бывший партнер по национальной команде и другой воспитанник Усть-Каменогорска Евгений Корешков. До московского клуба Корешков работал главным тренером «Барыса».

До конца регулярного чемпионата «Барысу» осталось провести еще шесть матчей. Казахстанский клуб уже гарантировал себе плей-офф, а в следующей игре 15 февраля в 17:00 по времени Нур-Султана дома примет «Сочи», который с 55 очками идет девятым на «Западе».

ЦСКА
2:3
1:1, 0:1, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2613.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 7582 зрителя
Главные тренеры
Игорь НикитинАндрей Скабелка
Вратари
Илья СорокинЭдвард Паскуале
1-й период
12:08Сергей Толчинский(Линден Вей, Алексей Марченко)
18:19Корбан Найт(Леонид Метальников, Ииро Пакаринен)
2-й период
34:44Командный штраф
35:49Линус Виделль(Атте Охтамаа, Корбан Найт)
36:20Дмитрий Шевченко
3-й период
48:11Клас Дальбек(Линден Вей, Мэт Робинсон)
52:47Даррен Дитц(Корбан Найт, Линус Виделль)
57:19Линден Вей
Статистика
4Штрафное время2
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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