«Барыс» одержал волевую победу над лидером КХЛ и выиграл пятый подряд матч

Игра прошла в столице России и завершилась со счетом 3:2.

Первый период получился равным. На 13-й минуте Сергей Толчинский с передач экс-форварда «Барыса» Линдена Вея и Алексея Марченко вывел ЦСКА вперед, но казахстанский клуб ответил голом Корбэна Найта на 19-й.

Второй период остался за «Барысом». Казахстанский клуб на 36-й минуте повел в счете — забил Линус Виделль.

В третьем периоде команды снова обменялись голами. На 49-й минуте Клас Дальбек зажег на табло 2:2, но на 53-й защитник и капитан «Барыса» Даррен Диц принес победу своему клубу.

C 86 очками ЦСКА лидирует в Западной конференции и сводной таблице КХЛ, а «Барыс», который идет на серии из пяти побед, имеет в своем активе 77 баллов и идет третьим на «Востоке».

Отметим, что ЦСКА возглавляет экс-защитник сборной Казахстана Игорь Никитин, которому ассистирует его бывший партнер по национальной команде и другой воспитанник Усть-Каменогорска Евгений Корешков. До московского клуба Корешков работал главным тренером «Барыса».