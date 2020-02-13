«Барыс» одержал волевую победу над лидером КХЛ и выиграл пятый подряд матч
Казахстанский «Барыс» победил московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» победил московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла в столице России и завершилась со счетом 3:2.
Первый период получился равным. На 13-й минуте Сергей Толчинский с передач
Второй период остался за «Барысом». Казахстанский клуб на 36-й минуте повел в счете — забил Линус Виделль.
В третьем периоде команды снова обменялись голами. На 49-й минуте Клас Дальбек зажег на табло 2:2, но на 53-й защитник и капитан «Барыса» Даррен Диц принес победу своему клубу.
C 86 очками ЦСКА лидирует в Западной конференции и сводной таблице КХЛ, а «Барыс», который идет на серии из пяти побед, имеет в своем активе 77 баллов и идет третьим на «Востоке».
Отметим, что ЦСКА возглавляет
До конца регулярного чемпионата «Барысу» осталось провести еще шесть матчей. Казахстанский клуб уже гарантировал себе
|Игорь Никитин
|Андрей Скабелка
|Илья Сорокин
|Эдвард Паскуале
|12:08
|Сергей Толчинский(Линден Вей, Алексей Марченко)
|18:19
|Корбан Найт(Леонид Метальников, Ииро Пакаринен)
|34:44
|Командный штраф
|35:49
|Линус Виделль(Атте Охтамаа, Корбан Найт)
|36:20
|Дмитрий Шевченко
|48:11
|Клас Дальбек(Линден Вей, Мэт Робинсон)
|52:47
|Даррен Дитц(Корбан Найт, Линус Виделль)
|57:19
|Линден Вей
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)