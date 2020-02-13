«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Куньлунь» в гостях потерпел поражение от череповецкой «Северстали» со счетом 1:2, «Адмирал» на выезде проиграл омскому «Авангарду» (2:5).

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«Сибирь» набрала 66 очков в 56 матчах и занимает пятое место в таблице Восточной конференции за шесть матчей до окончания регулярного чемпионата, отрыв от «Куньлуня», которому осталось провести три игры, достиг семи очков. «Адмирал» также потерял шансы опередить «Сибирь» в турнирной таблице Восточной конференции, в активе владивостокского клуба 54 очка после 56 встреч. Таким образом, «Сибирь» не опустится ниже восьмого места и впервые за четыре года будет участвовать в плей-офф.

«Сибирь» в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу» (1−4 в серии). Лучшим результатом «Сибири» в плей-офф КХЛ является выход в финал Восточной конференции в сезоне-2014/15, где новосибирская команда проиграла казанскому «Ак Барсу» (1−4).