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13 февраля, источник: ТАСС

«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ

ТАСС, 13 февраля. Новосибирская «Сибирь» обеспечила себе выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это стало известно после поражений пекинского «Куньлуня» и владивостокского «Адмирала».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Куньлунь» в гостях потерпел поражение от череповецкой «Северстали» со счетом 1:2, «Адмирал» на выезде проиграл омскому «Авангарду» (2:5).

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«Сибирь» набрала 66 очков в 56 матчах и занимает пятое место в таблице Восточной конференции за шесть матчей до окончания регулярного чемпионата, отрыв от «Куньлуня», которому осталось провести три игры, достиг семи очков. «Адмирал» также потерял шансы опередить «Сибирь» в турнирной таблице Восточной конференции, в активе владивостокского клуба 54 очка после 56 встреч. Таким образом, «Сибирь» не опустится ниже восьмого места и впервые за четыре года будет участвовать в плей-офф.

«Сибирь» в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу» (1−4 в серии). Лучшим результатом «Сибири» в плей-офф КХЛ является выход в финал Восточной конференции в сезоне-2014/15, где новосибирская команда проиграла казанскому «Ак Барсу» (1−4).

Ранее выход в плей-офф гарантировали московские ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», петербургский СКА, казанский «Ак Барс», омский «Авангард», хельсинкский «Йокерит» и нур-султанский «Барыс».

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19 января© Ньюстюб
Сибирь
2:3Б
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Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 2613.02.2020, 15:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь", 4650 зрителей
Главные тренеры
Николай ЗаварухинАлександр Андриевский
Вратари
Алексей Красиков(Алексей Красиков)Иван Налимов
1-й период
03:37Дмитрий Саюстов(Егор Миловзоров, Николай Тимашов)
06:30Симон Бертильссон
12:45Юкка Пелтола(Николай Демидов, Егор Миловзоров)
13:00Никита Шашков
13:00Никита Шашков
13:00Дмитрий Лугин
13:00Дмитрий Лугин
2-й период
26:26Андрей Алтыбармакян
27:22Микаэль Руохомаа
3-й период
47:19Денис Мосалев(Морган Эллис, Никита Точицкий)
50:34Андрей Алтыбармакян
55:32Симон Бертильссон(Мальте Стремвалль)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Мальте Стремвалль(Сочи)
Статистика
6Штрафное время10
3Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Главный судьяСтанислав Раминг(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
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