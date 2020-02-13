Вудкрофт: Игроки «Динамо» Мн всегда голодны до побед. КХЛ — вторая по силе лига в мире
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:4).
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:4).
«С победой, «Локомотив». В начале первого периода мы почти выключили себя из игры. Получили ненужное удаление. Как следствие — гол. Знали, что соперник хорош в большинстве.
Понимали, что должны играть практически идеально, чтобы не удаляться. Дальше играли неплохо, но не получалось забросить. Реализация моментов у нас не очень хорошая.
Во втором периоде мы действовали лучше, создавали свои шансы. Один гол забили, но этого мало. Надеюсь, возьмём лучшее от этой игры и будем двигаться дальше.
КХЛ — вторая по силе лига в мире. Нашим игрокам не надо искать мотивацию для дальнейших игр. Все хотят показать себя, ведь не известно, кто останется в команде, а кто нет. Кроме того, ребятам нужно показывать себя для вызова в сборную. Мы всегда готовимся и всегда голодны до побед. Наша команда всегда хочет развиваться, — передаёт слова Крэйга Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
|Майк Пелино
|Крэйг Вудкрофт
|Илья Коновалов
|Дэнни Тэйлор
|00:52
|Кирилл Готовец
|02:20
|Владимир Ткачев(Андрей Марков, Антон Ландер)
|19:04
|Магнус Пяярви-Свенссон(Максим I Осипов, Владимир Ткачев)
|24:59
|Александр Павлович
|26:38
|Артур Каюмов(Денис Алексеев)
|28:13
|Павел Кудрявцев
|32:07
|Роман Савченко
|32:07
|Джо Морроу
|32:37
|Владимир Ткачев
|37:21
|Антон Ландер
|40:31
|Александр Павлович
|51:08
|Райан Спунер(Владислав Еременко, Иван Дроздов)
|54:53
|Николай Коваленко(Артур Каюмов, Денис Алексеев)
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Андрис Ансонс(Латвия, Рига)