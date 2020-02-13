Вудкрофт: Игроки «Динамо» Мн всегда голодны до побед. КХЛ — вторая по силе лига в мире

Во втором периоде мы действовали лучше, создавали свои шансы. Один гол забили, но этого мало. Надеюсь, возьмём лучшее от этой игры и будем двигаться дальше.



КХЛ — вторая по силе лига в мире. Нашим игрокам не надо искать мотивацию для дальнейших игр. Все хотят показать себя, ведь не известно, кто останется в команде, а кто нет. Кроме того, ребятам нужно показывать себя для вызова в сборную. Мы всегда готовимся и всегда голодны до побед. Наша команда всегда хочет развиваться, — передаёт слова Крэйга Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.