Капризов, Сорокин и еще 5 наших игроков, которые могут отправиться в Северную Америку
Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о хоккеистах, способных покинуть КХЛ в межсезонье.
Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о хоккеистах, способных покинуть КХЛ в межсезонье.
Кирилл Капризов (ЦСКА)
Права в НХЛ: «Миннесота».
Статистика: 51 матч, 52 (25+27) очка, «+25».
Если бы не контракт с ЦСКА, главная звезда КХЛ покинула бы лигу еще после прошлого сезона. За последние годы Капризов окончательно заматерел на взрослом уровне, не сбавив в результативности. Предстоящее лето — идеальный момент для форварда, чтобы перебраться в «Миннесоту», где его, безусловно, ждут. Минимальная конкуренция в «Уайлд» даст возможность Капризову с ходу стать главной звездой команды — ставка на него будет делаться огромная.
Илья Сорокин (ЦСКА)
Права в НХЛ: «Айлендерс».
Статистика: 36 матчей, 1,50 КН, 93,5% ОБ.
Специально под Илью Сорокина прошедшим летом «Айлендерс» заключил контракт с Семеном Варламовым, который со следующего сезона должен стать главным проводником молодого россиянина в НХЛ. Модель игры «островитян» очень схожа с армейской, а потому проблем с адаптацией к оборонительной стратегии у голкипера быть не должно. Пока «Айлендерс» представляется
Александр Романов (ЦСКА)
Права в НХЛ: «Монреаль».
Статистика: 38 матчей, 5 (0+5) очков, «+12».
Несмотря на 19 лет, многие специалисты сходятся во мнении, что Романов уже готов к игре в НХЛ. Его силовые приемы стали одним из главных украшений недавнего молодежного чемпионата мира. Атакующие задатки не так заметны
Вячеслав Войнов («Авангард»)
Права в НХЛ: нет.
Статистика: 54 матча, 40 (10+30) очков, «+10».
Этим сезоном в «Авангарде» Войнов доказывает, что несмотря на свои проблемы, он
Артем Зуб (СКА)
Права в НХЛ: нет.
Статистика: 51 матч, 20 (12+8) очков, «+30».
После прошлого сезона из СКА в Северную Америку перебралось пять игроков (Гусев, Гавриков, Шестеркин, Прохоркин, Мальцев).
На 24-летнего защитника претендует «Оттава». Зуб проводит лучший сезон в карьере, он впервые набрал 20 очков, а также является третьим снайпером команды. Ему еще необходимо добавить в непосредственно оборонительных качествах, но большинство команд НХЛ наверняка не отказались бы взять россиянина «на вырост».
Григорий Денисенко («Локомотив»)
Права в НХЛ: «Флорида».
Статистика: 32 матча, 9 (5+4) очков, «-2».
15-й выбор «Флориды» на драфте-2018 твердо настроен на переезд во «Флориду» предстоящим летом. Перспективы такого решения, правда, пока выглядят весьма туманно. Если на молодежном чемпионате мира Денисенко, показав противоречивую игру,
Никита Трямкин («Автомобилист»)
Права в НХЛ: «Ванкувер».
Статистика: 52 матча, 11 (2+9) очков, «+7».
Перед началом следующего сезона Трямкину исполнится 26 лет, и пусть это прекрасный возраст для защитника, объединяющий и осмысленную игру, и возможность для прогресса, кажется, что россиянин «пересидел» в КХЛ. Все три сезона в «Автомобилисте» он отыграл на одном уровне — ровно том, с которым покидал «Ванкувер». Потенциально Трямкин — идеальный «страховщик» для восходящей звезды «Кэнакс» Куинна Хьюза, но для этого придется проделать огромную работу в межсезонье, прежде всего ментальную.
Андрей Менг