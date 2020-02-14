Капризов, Сорокин и еще 5 наших игроков, которые могут отправиться в Северную Америку

Источник: РИА "Новости"

Кирилл Капризов (ЦСКА)

Права в НХЛ: «Миннесота».

Статистика: 51 матч, 52 (25+27) очка, «+25».

Если бы не контракт с ЦСКА, главная звезда КХЛ покинула бы лигу еще после прошлого сезона. За последние годы Капризов окончательно заматерел на взрослом уровне, не сбавив в результативности. Предстоящее лето — идеальный момент для форварда, чтобы перебраться в «Миннесоту», где его, безусловно, ждут. Минимальная конкуренция в «Уайлд» даст возможность Капризову с ходу стать главной звездой команды — ставка на него будет делаться огромная.

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Илья Сорокин (ЦСКА)

Права в НХЛ: «Айлендерс».

Статистика: 36 матчей, 1,50 КН, 93,5% ОБ.

Источник: РИА

Специально под Илью Сорокина прошедшим летом «Айлендерс» заключил контракт с Семеном Варламовым, который со следующего сезона должен стать главным проводником молодого россиянина в НХЛ. Модель игры «островитян» очень схожа с армейской, а потому проблем с адаптацией к оборонительной стратегии у голкипера быть не должно. Пока «Айлендерс» представляется по-настоящему светлым будущим для Сорокина, важно только подойти к переезду в Северную Америку с умом.

Александр Романов (ЦСКА)

Права в НХЛ: «Монреаль».

Статистика: 38 матчей, 5 (0+5) очков, «+12».

Несмотря на 19 лет, многие специалисты сходятся во мнении, что Романов уже готов к игре в НХЛ. Его силовые приемы стали одним из главных украшений недавнего молодежного чемпионата мира. Атакующие задатки не так заметны из-за той роли, которая ему отведена в ЦСКА.

По слухам, в «Монреале» сразу готовы предоставить россиянину место в топ-6 защиты — дело за игроком.

Вячеслав Войнов («Авангард»)

Права в НХЛ: нет.

Статистика: 54 матча, 40 (10+30) очков, «+10».

Источник: РИА

Этим сезоном в «Авангарде» Войнов доказывает, что несмотря на свои проблемы, он по-прежнему является топовым защитником, превосходящем уровень КХЛ. 30 лет — самый оптимальный возраст для игрока его позиции, и он бы однозначно пригодился большинству клубов НХЛ в топ-4. Войнов готов к возвращению за океан, но найдется ли клуб, который не побоится подписать игрока с настолько испорченной репутацией — в Северной Америке подобное очень не любят.

Артем Зуб (СКА)

Права в НХЛ: нет.

Статистика: 51 матч, 20 (12+8) очков, «+30».

После прошлого сезона из СКА в Северную Америку перебралось пять игроков (Гусев, Гавриков, Шестеркин, Прохоркин, Мальцев).

Единственный армеец, об интересе к которому известно сейчас, — Артем Зуб.

На 24-летнего защитника претендует «Оттава». Зуб проводит лучший сезон в карьере, он впервые набрал 20 очков, а также является третьим снайпером команды. Ему еще необходимо добавить в непосредственно оборонительных качествах, но большинство команд НХЛ наверняка не отказались бы взять россиянина «на вырост».

Григорий Денисенко («Локомотив»)

Права в НХЛ: «Флорида».

Статистика: 32 матча, 9 (5+4) очков, «-2».

Источник: РИА

15-й выбор «Флориды» на драфте-2018 твердо настроен на переезд во «Флориду» предстоящим летом. Перспективы такого решения, правда, пока выглядят весьма туманно. Если на молодежном чемпионате мира Денисенко, показав противоречивую игру, все-таки стал лучшим бомбардиром сборной (3+6), то на уровне КХЛ форвард никак не спрогресссировал по сравнению с прошлым сезоном. В АХЛ, где наверняка окажется россиянин осенью, «взрослого соперничества» будет гораздо больше, и, похоже, к нему он пока не готов.

Никита Трямкин («Автомобилист»)

Права в НХЛ: «Ванкувер».

Статистика: 52 матча, 11 (2+9) очков, «+7».

Перед началом следующего сезона Трямкину исполнится 26 лет, и пусть это прекрасный возраст для защитника, объединяющий и осмысленную игру, и возможность для прогресса, кажется, что россиянин «пересидел» в КХЛ. Все три сезона в «Автомобилисте» он отыграл на одном уровне — ровно том, с которым покидал «Ванкувер». Потенциально Трямкин — идеальный «страховщик» для восходящей звезды «Кэнакс» Куинна Хьюза, но для этого придется проделать огромную работу в межсезонье, прежде всего ментальную.