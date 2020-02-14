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08:58 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка прокомментировал победу «Барыса» над лидером КХЛ и поблагодарил не участвовавших в провальном отборе на ОИ хоккеистов

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, комментируя победу над ЦСКА в гостевом матче КХЛ, поблагодарил игроков, не участвовавших в предолимпийской квалификации, передает сайт клуба. Белорусский специалист отметил, что эти хоккеисты дали команде энергию.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, матч прошел в Москве и завершился победой казахстанской команды со счетом 3:2. Отметим, что ЦСКА лидирует в Западной конференции и сводной таблице Лиги.

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— Хороший матч, конечно. Обе команды достаточно системные. Знаем, что у ЦСКА не так много слабых мест, команда мощная, хорошая командная работа. Вдвойне приятно сыграть не просто матч против ЦСКА, а хороший матч. Здорово команда двигалась, нигде не уступала, ни в движении, ни в борьбе. Где-то даже получались некоторые моменты очень неплохо. Хочу поблагодарить ребят за такой настрой и, конечно, мы довольны этой победой.

— Андрей Владимирович, второй год подряд вы обыгрываете ЦСКА в Москве. Есть ли какой-то секрет успеха? Ведь не каждому удается, поверьте, два раза подряд обыграть эту команду.

— Поверю. Какой секрет? Каждая игра разная, начинается со счета 0:0. Никаких секретов. Хоттабыч если, но такой бороды, как у вас, у меня нет.

— По ощущениям, удалось быстро забыть историю с олимпийским отбором. Так ли это?

— Могу поблагодарить ребят, которые не участвовали в квалификации. Они дали нам хорошую энергию. Благодаря этим ребятам нам удалось достаточно безболезненно переключиться на чемпионат КХЛ.

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ЦСКА
2:3
1:1, 0:1, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2613.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 7582 зрителя
Главные тренеры
Игорь НикитинАндрей Скабелка
Вратари
Илья СорокинЭдвард Паскуале
1-й период
12:08Сергей Толчинский(Линден Вей, Алексей Марченко)
18:19Корбан Найт(Леонид Метальников, Ииро Пакаринен)
2-й период
34:44Командный штраф
35:49Линус Виделль(Атте Охтамаа, Корбан Найт)
36:20Дмитрий Шевченко
3-й период
48:11Клас Дальбек(Линден Вей, Мэт Робинсон)
52:47Даррен Дитц(Корбан Найт, Линус Виделль)
57:19Линден Вей
Статистика
4Штрафное время2
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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