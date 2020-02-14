Скабелка прокомментировал победу «Барыса» над лидером КХЛ и поблагодарил не участвовавших в провальном отборе на ОИ хоккеистов

Источник: РИА "Новости"

Напомним, матч прошел в Москве и завершился победой казахстанской команды со счетом 3:2. Отметим, что ЦСКА лидирует в Западной конференции и сводной таблице Лиги.

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— Хороший матч, конечно. Обе команды достаточно системные. Знаем, что у ЦСКА не так много слабых мест, команда мощная, хорошая командная работа. Вдвойне приятно сыграть не просто матч против ЦСКА, а хороший матч. Здорово команда двигалась, нигде не уступала, ни в движении, ни в борьбе. Где-то даже получались некоторые моменты очень неплохо. Хочу поблагодарить ребят за такой настрой и, конечно, мы довольны этой победой.

— Андрей Владимирович, второй год подряд вы обыгрываете ЦСКА в Москве. Есть ли какой-то секрет успеха? Ведь не каждому удается, поверьте, два раза подряд обыграть эту команду.

— Поверю. Какой секрет? Каждая игра разная, начинается со счета 0:0. Никаких секретов. Хоттабыч если, но такой бороды, как у вас, у меня нет.

— По ощущениям, удалось быстро забыть историю с олимпийским отбором. Так ли это?