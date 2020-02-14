Алексей Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ
ТАСС, 14 февраля. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял единогласное решение об избрании президентом организации Алексея Морозова. Об этом говорится в
ТАСС, 14 февраля. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял единогласное решение об избрании президентом организации Алексея Морозова. Об этом говорится в
Двукратный чемпион мира по хоккею Морозов сменил на посту президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, который в январе был назначен
«Советом директоров принято решение утвердить на посту президента КХЛ Алексея Алексеевича Морозова, ранее занимавшего должность
С 2015 года Морозов является управляющим директором МХЛ и
Морозов с 2016 года занимает пост президента клуба МХЛ «Крылья Советов», в котором начинал профессиональную карьеру (сезон-1993/94). После пяти сезонов в России Морозов отправился в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), где на протяжении семи сезонов выступал за «Питтсбург». В 2004 году он вернулся в Россию, в составе казанского «Ак Барса» он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010) и трехкратным чемпионом России (2006, 2009, 2010), а также одержал победу в Кубке европейских чемпионов (2007). Морозов завершил профессиональную карьеру в 2014 году, проведя последний сезон в составе московского ЦСКА.