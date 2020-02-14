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13:07 (мск), источник: ТАСС

Алексей Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ

ТАСС, 14 февраля. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял единогласное решение об избрании президентом организации Алексея Морозова. Об этом говорится в пресс-релизе КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Двукратный чемпион мира по хоккею Морозов сменил на посту президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, который в январе был назначен вице-премьером РФ. 42-летний Морозов сохранит за собой пост управляющего директора Молодежной хоккейной лиги вплоть до избрания нового руководителя организации.

«Советом директоров принято решение утвердить на посту президента КХЛ Алексея Алексеевича Морозова, ранее занимавшего должность вице-президента КХЛ по развитию молодежного хоккея. Алексей Алексеевич имеет большой авторитет в хоккейном мире, среди игроков, тренеров, менеджмента клубов, журналистов и, конечно, болельщиков, — сказал председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко. — Уже почти пять лет он успешно работает на посту руководителя МХЛ, уверен, что за этот срок он приобрел необходимый опыт и готов для новой, более ответственной должности. Впереди у него огромный объем работы, в то же время дальнейший путь четко определен нашей стратегией развития, и лига продолжит неуклонно ей следовать».

Морозов стал третьим президентом лиги. С момента основания КХЛ (2008 год) лигой руководил Александр Медведев, в 2014 году его сменил Чернышенко.

С 2015 года Морозов является управляющим директором МХЛ и вице-президентом КХЛ по развитию молодежного хоккея. Он является серебряным призером Олимпиады 1998 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009). На церемонии открытия Олимпийских игр 2010 года Морозов был знаменосцем сборной России. 30 июня 2009 года он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за большой вклад в победу сборной России по хоккею на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах.

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Морозов с 2016 года занимает пост президента клуба МХЛ «Крылья Советов», в котором начинал профессиональную карьеру (сезон-1993/94). После пяти сезонов в России Морозов отправился в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), где на протяжении семи сезонов выступал за «Питтсбург». В 2004 году он вернулся в Россию, в составе казанского «Ак Барса» он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010) и трехкратным чемпионом России (2006, 2009, 2010), а также одержал победу в Кубке европейских чемпионов (2007). Морозов завершил профессиональную карьеру в 2014 году, проведя последний сезон в составе московского ЦСКА.

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