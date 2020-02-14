КХЛ введет пол зарплат со следующего сезона

«Проделана действительно очень большая работа, и эта команда продолжит развитие лиги. У нас есть “Стратегия-2023” и мы будем ее придерживаться. Много говорится про потолок, но мы будем вводить и пол зарплат со следующего года. Я считаю, лига движется в правильном направлении. По поручению совета директоров прорабатываем вопрос легализации аренды. Вводим потолок, вводим пол зарплат. В общем, прорабатываем реформы», — заявил Морозов журналистам.