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13:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КХЛ введет пол зарплат со следующего сезона

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) со следующего года будет вводить нижнее ограничение зарплатной ведомости, заявил глава КХЛ Алексей Морозов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Морозов в пятницу сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ.

«Проделана действительно очень большая работа, и эта команда продолжит развитие лиги. У нас есть “Стратегия-2023” и мы будем ее придерживаться. Много говорится про потолок, но мы будем вводить и пол зарплат со следующего года. Я считаю, лига движется в правильном направлении. По поручению совета директоров прорабатываем вопрос легализации аренды. Вводим потолок, вводим пол зарплат. В общем, прорабатываем реформы», — заявил Морозов журналистам.

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