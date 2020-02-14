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18:02 (мск), источник: Vesti.kz

«У Скабелки был разговор с Маминым». Бабаев — о победе «Барыса» над ЦСКА, провале сборной и будущем Доуса

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал успехи «Барыса» в недавних матчах КХЛ, а также рассказал, были ли предварительные переговоры относительно возвращения Найджела Доуса в столичный клуб.

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Вчера, 13 февраля, «Барыс» одержал волевую победу над московским ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 3:2.

«Я не считаю победу «Барпыса» над ЦСКА неожиданной. Да, был негативный фон в сборной, но игроки быстро отошли и это хорошо, что команда умеет перестроиться. Если команда способна психологически восстанавливаться — это заслуга тренера. Тренерский штаб сделал это, и команда сумела привезти много очков по итогам выездных игр.

При этом Андрей Владимирович подавлен результатом сборной, но он продолжает работу, это его обязанность. У Скабелки был разговор с Аскаром Маминым (президент Казахстанской федерации хоккея — прим.Vesti.kz), где было отмечено, что надо продолжать играть и не усугублять то, что произошло. То есть посыл был такой — работайте и доказывайте, что матч с Польшей являлся случайной ошибкой. Это оказало очень сильное влияние на Скабелку и в итоге отразилось на команде. Когда руководитель оказал тебе полное доверие в такой ситуации и не снял на следующий день — это дорогого стоит. Тренер и команда теперь будут доказывать каждый матч, что произошедшее с Польшей действительно случайность.

По поводу Доуса. У него заканчивается контракт, может быть, после сезона пройдут переговоры, но сейчас я не знаю. Прежде всего, руководители и тренеры должны определиться — нужен ли им Доус в команде. Опять же: в сборной на Доуса рассчитывали, а он ведь не так сильно помог, тренер ожидал от него большего. Хотя у него есть много обстоятельств, он болел, но мы не знаем, какое будет отношение к нему. Все зависит не от меня, и не от игрока, а от тренера и руководителей, которые будут в следующем сезоне. На данный момент я не считаю возможным проводить какие-либо переговоры с другими командами, у Доуса есть действующий контракт с «Автомобилистом» и, возможно, клуб захочет его оставить, — сказал Бабаев.

Отметим, что до конца регулярного чемпионата «Барысу» осталось провести еще шесть матчей. Казахстанский клуб уже гарантировал себе плей-офф, а в следующей игре 15 февраля в 17:00 по времени Нур-Султана дома примет «Сочи», который с 55 очками идет девятым на «Западе».

Напомним, что в предолимпийском отборочном турнире сборная Казахстана разгромила Украину (8:1) и Нидерланды (7:1), но в решающей игре с Польшей уступила со счетом 2:3 и заняла второе место в группе. Поляки же с первой строчки вышли в финальную стадию квалификации на Олимпиаду-2022.

ЦСКА
2:3
1:1, 0:1, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2613.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 7582 зрителя
Главные тренеры
Игорь НикитинАндрей Скабелка
Вратари
Илья СорокинЭдвард Паскуале
1-й период
12:08Сергей Толчинский(Линден Вей, Алексей Марченко)
18:19Корбан Найт(Леонид Метальников, Ииро Пакаринен)
2-й период
34:44Командный штраф
35:49Линус Виделль(Атте Охтамаа, Корбан Найт)
36:20Дмитрий Шевченко
3-й период
48:11Клас Дальбек(Линден Вей, Мэт Робинсон)
52:47Даррен Дитц(Корбан Найт, Линус Виделль)
57:19Линден Вей
Статистика
4Штрафное время2
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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