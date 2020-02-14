«У Скабелки был разговор с Маминым». Бабаев — о победе «Барыса» над ЦСКА, провале сборной и будущем Доуса

Вчера, 13 февраля, «Барыс» одержал волевую победу над московским ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 3:2.

«Я не считаю победу «Барпыса» над ЦСКА неожиданной. Да, был негативный фон в сборной, но игроки быстро отошли и это хорошо, что команда умеет перестроиться. Если команда способна психологически восстанавливаться — это заслуга тренера. Тренерский штаб сделал это, и команда сумела привезти много очков по итогам выездных игр.

При этом Андрей Владимирович подавлен результатом сборной, но он продолжает работу, это его обязанность. У Скабелки был разговор с Аскаром Маминым (президент Казахстанской федерации хоккея — прим.Vesti.kz), где было отмечено, что надо продолжать играть и не усугублять то, что произошло. То есть посыл был такой — работайте и доказывайте, что матч с Польшей являлся случайной ошибкой. Это оказало очень сильное влияние на Скабелку и в итоге отразилось на команде. Когда руководитель оказал тебе полное доверие в такой ситуации и не снял на следующий день — это дорогого стоит. Тренер и команда теперь будут доказывать каждый матч, что произошедшее с Польшей действительно случайность.

По поводу Доуса. У него заканчивается контракт, может быть, после сезона пройдут переговоры, но сейчас я не знаю. Прежде всего, руководители и тренеры должны определиться — нужен ли им Доус в команде. Опять же: в сборной на Доуса рассчитывали, а он ведь не так сильно помог, тренер ожидал от него большего. Хотя у него есть много обстоятельств, он болел, но мы не знаем, какое будет отношение к нему. Все зависит не от меня, и не от игрока, а от тренера и руководителей, которые будут в следующем сезоне. На данный момент я не считаю возможным проводить какие-либо переговоры с другими командами, у Доуса есть действующий контракт с «Автомобилистом» и, возможно, клуб захочет его оставить, — сказал Бабаев.

Отметим, что до конца регулярного чемпионата «Барысу» осталось провести еще шесть матчей. Казахстанский клуб уже гарантировал себе плей-офф, а в следующей игре 15 февраля в 17:00 по времени Нур-Султана дома примет «Сочи», который с 55 очками идет девятым на «Западе».