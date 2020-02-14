«Это сейв недели»: голкипер «Амура» Аликин по-футбольному спас ворота

В текущем сезоне 25-летний Аликин провел за хабаровский клуб 34 игры, шесть из которых отстоял «на ноль».

«Болельщики стали свидетелями высококлассного сейва в исполнении Аликина после броска игрока “Витязя” Алексея Бывальцева в касание. Спасение привело в замешательство не только атакующую сторону, но и арбитров, попытавшихся разыскать шайбу в сетке, но та оказалась в ловушке», — написала пресс-служба «Амура» на официальном сайте клуба.