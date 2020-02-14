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18:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Это сейв недели»: голкипер «Амура» Аликин по-футбольному спас ворота

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Голкипер «Амура» Евгений Аликин в матче КХЛ против «Витязя» в невероятном прыжке спас свои ворота.

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В текущем сезоне 25-летний Аликин провел за хабаровский клуб 34 игры, шесть из которых отстоял «на ноль».

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«Болельщики стали свидетелями высококлассного сейва в исполнении Аликина после броска игрока “Витязя” Алексея Бывальцева в касание. Спасение привело в замешательство не только атакующую сторону, но и арбитров, попытавшихся разыскать шайбу в сетке, но та оказалась в ловушке», — написала пресс-служба «Амура» на официальном сайте клуба.

По итогам 56 игр «Амур» занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ.

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7 ноября 2018© Ньюстюб
Витязь
3:4Б
0:1, 3:1, 0:1, 0:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 2613.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Витязь", 3756 зрителей
Главные тренеры
Михаил КравецАлександр Гулявцев
Вратари
Илья ЕжовЕвгений Киселев(Евгений Аликин)
1-й период
08:16Игорь Руденков(Данил Файзуллин)
15:43Игорь Головков
2-й период
24:17Валерий Васильев
25:14Алексей Бывальцев(Александр Евсеенков, Йоонас Няттинен)
26:23Валерий Васильев
27:20Глеб Корягин
28:16Йоонас Няттинен(Вилле Лаюнен, Алексей Бывальцев)
32:28Илья Шинкевич
38:50Александр Семин(Данила Моисеев, Алексей Макеев)
38:54Павел Чернов
39:16Валерий Васильев(Глеб Корягин, Игорь Руденков)
3-й период
42:17Данила Моисеев
42:17Данила Моисеев
42:24Валерий Васильев(Глеб Корягин, Гынек Зогорна)
49:43Валерий Васильев
58:05Антон Лазарев
Овертайм
61:53Александр Семин
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Игорь Руденков(Амур)
Статистика
33Штрафное время10
5Игра в большинстве6
2Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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