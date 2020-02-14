«Это сейв недели»: голкипер «Амура» Аликин по-футбольному спас ворота
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Голкипер «Амура» Евгений Аликин в матче КХЛ против «Витязя» в невероятном прыжке спас свои ворота.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Голкипер «Амура» Евгений Аликин в матче КХЛ против «Витязя» в невероятном прыжке спас свои ворота.
В текущем сезоне 25-летний Аликин провел за хабаровский клуб 34 игры, шесть из которых отстоял «на ноль».
«Болельщики стали свидетелями высококлассного сейва в исполнении Аликина после броска игрока “Витязя” Алексея Бывальцева в касание. Спасение привело в замешательство не только атакующую сторону, но и арбитров, попытавшихся разыскать шайбу в сетке, но та оказалась в ловушке», — написала
По итогам 56 игр «Амур» занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ.
|Михаил Кравец
|Александр Гулявцев
|Илья Ежов
|Евгений Киселев(Евгений Аликин)
|08:16
|Игорь Руденков(Данил Файзуллин)
|15:43
|Игорь Головков
|24:17
|Валерий Васильев
|25:14
|Алексей Бывальцев(Александр Евсеенков, Йоонас Няттинен)
|26:23
|Валерий Васильев
|27:20
|Глеб Корягин
|28:16
|Йоонас Няттинен(Вилле Лаюнен, Алексей Бывальцев)
|32:28
|Илья Шинкевич
|38:50
|Александр Семин(Данила Моисеев, Алексей Макеев)
|38:54
|Павел Чернов
|39:16
|Валерий Васильев(Глеб Корягин, Игорь Руденков)
|42:17
|Данила Моисеев
|42:17
|Данила Моисеев
|42:24
|Валерий Васильев(Глеб Корягин, Гынек Зогорна)
|49:43
|Валерий Васильев
|58:05
|Антон Лазарев
|61:53
|Александр Семин
|победный бросок: Игорь Руденков(Амур)
|33
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Виктор Спирин(Россия, Тюмень)