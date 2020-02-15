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13:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Гретцки: Белорус Грецкий может быть как-то связан со мной

Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки сказал, что знает форварда минского «Динамо» Вячеслава Грецкого.

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Источник: AP 2020

«Месяц назад друг прислал мне историю о нём. Прочитал об этом парне и думаю, что это удивительно. Как только друг прислал мне это, я сказал: «Вячеслав может быть как-то связан со мной». Мой дедушка Антон приехал из Чикаго в Виннипег, чтобы вступить в канадскую армию, где платили на 5 долларов в месяц больше. Когда он пересёк границу, то не знал, как пишется S, поэтому поставил в фамилии Z. Так что правильное написание моей фамилии — Gretsky.

Если Вячеслав хочет носить номер 99, пусть носит. Мне всё равно. Это здорово для хоккея. И желаю ему всяческих успехов в хоккейном мире, — приводит слова Гретцки ESPN.

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