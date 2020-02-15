Гретцки: Белорус Грецкий может быть как-то связан со мной
Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки сказал, что знает форварда минского «Динамо» Вячеслава Грецкого.
Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки сказал, что знает форварда минского «Динамо» Вячеслава Грецкого.
«Месяц назад друг прислал мне историю о нём. Прочитал об этом парне и думаю, что это удивительно. Как только друг прислал мне это, я сказал: «Вячеслав может быть
Если Вячеслав хочет носить номер 99, пусть носит. Мне всё равно. Это здорово для хоккея. И желаю ему всяческих успехов в хоккейном мире, — приводит слова Гретцки ESPN.