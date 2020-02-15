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16:57 (мск), источник: Lenta.Ru

«Сибирь» досрочно вышла в плей-офф Кубка Гагарина

«Сибирь» досрочно вышла в плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Новосибирский клуб пробился в раунд сильнейших впервые с сезона 2015−2016, говорится в сообщении пресс-службы команды, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

«Плей-офф — это другой уровень ответственности и самоотдачи. Все игроки нашей команды это понимают и будут играть на результат», — прокомментировал генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский. С выходом в восьмерку сильнейших команду поздравил Дмитрий Босов, владелец группы «Сибантрацит», учредившей «Сибирь»: «Необходимо показать свою самую лучшую игру и продолжить движение вверх, к новым достижениям. Желаю команде побед!».

В пресс-службе отметили, что в текущем сезоне «Сибирь» обыгрывала лидеров регулярного чемпионата — ЦСКА и казанский «Ак Барс» — и имела длительные победные серии. После 56 матчей регулярки в активе «Сибири» 66 очков. Команда располагается на пятом месте в Восточной конференции.

По случаю выхода в плей-офф клуб опубликовал на странице в Twitter картинку ВАЗ-2109, на водительской двери которой обозначены три сезона — 2016−2017, 2017−2018, 2018−2019 — в которых команда не попадала в плей-офф, занимая «непроходное» девятое место — и сезон 2019−2020 со знаком вопроса. Картинку сопроводили подписью: «Отдадим в хорошие руки».

В первом раунде плей-офф «Сибирь», вероятно, сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». В текущем сезоне новосибирский клуб трижды обыгрывал эту команду.

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