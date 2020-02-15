«Барыс» одержал шестую победу подряд в КХЛ
Подопечные Скабелки едва не упустили преимущество в две шайбы.
Подопечные Скабелки едва не упустили преимущество в две шайбы.
Казахстанский «Барыс» одержал победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла в
Сначала Антон Сагадеев в концовке первого тайма открыл счет, на первой минуте второго периода Кертис Волк удвоил преимущество «Барыса». Однако «Сочи» еще до перерыва одну шайбу усилиями Сергея Шмелева (35-я) отыграли.
В заключительном периоде гости реализовали численное преимущество и Мальте Стремвалль на 45-й минуте сравнял счет.
Однако спустя пять минут «Барыс» вновь вышел вперед — отличился Дмитрий Шевченко, который в итоге и установил окончательный счет.
Таким образом, «Барыс» одержал шестую победу подряд. Команда с 79 очками осталась на третьем месте в Восточной конференции. «Сочи» же 55 очками сохранил девятую строчку на «Западе».
Следующий матч команда Скабелки проведет 18 февраля также дома против «Сибири».
|Андрей Скабелка
|Александр Андриевский
|Хенрик Карлссон
|Иван Налимов
|01:16
|Симон Бертильссон
|07:40
|Корбан Найт
|18:04
|Антон Сагадеев(Джесси Блэкер, Дмитрий Гурков)
|21:31
|Кертис Валк
|28:13
|Аркадий Шестаков
|33:01
|Олег Погоришный
|34:11
|Сергей Шмелев(Юрий Александров, Алексей Петров)
|41:40
|Вячеслав Лещенко
|45:20
|Мальте Стремвалль(Андрей Алтыбармакян)
|48:04
|Сергей Шмелев
|50:52
|Дмитрий Шевченко(Джесси Блэкер)
|57:06
|Денис Мосалев
|4
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Москва)