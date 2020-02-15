«Барыс» одержал шестую победу подряд в КХЛ

Казахстанский «Барыс» одержал победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Нур-Султане и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. При этом по ходу игры подопечные Андрея Скабелки упустили преимущество в две шайбы.

Сначала Антон Сагадеев в концовке первого тайма открыл счет, на первой минуте второго периода Кертис Волк удвоил преимущество «Барыса». Однако «Сочи» еще до перерыва одну шайбу усилиями Сергея Шмелева (35-я) отыграли.

В заключительном периоде гости реализовали численное преимущество и Мальте Стремвалль на 45-й минуте сравнял счет.

Однако спустя пять минут «Барыс» вновь вышел вперед — отличился Дмитрий Шевченко, который в итоге и установил окончательный счет.

Таким образом, «Барыс» одержал шестую победу подряд. Команда с 79 очками осталась на третьем месте в Восточной конференции. «Сочи» же 55 очками сохранил девятую строчку на «Западе».