«Локомотив» вышел в плей-офф КХЛ благодаря победе «Барыса» над «Сочи»

Благодаря победе казахстанской команды ярославский «Локомотив» не опустится ниже восьмой строчки в турнирной таблице Западной конференции, что позволит клубу принять участие в плей-офф.

«Барыс» ранее гарантировал себе участие в плей-офф, команда одержала шестую победу подряд, последний раз «Барыс» проигрывал 25 января — в гостевом матче против уфимского «Салавата Юлаева» (2:5). Клуб из Казахстана идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 58 матчах 79 очков, «Сочи» располагается на девятой строчке на Западе, имея в активе 55 очков в 57 играх. В следующем матче клуб из Нур-Султана примет новосибирскую «Сибирь» 18 февраля, «Сочи» днем ранее на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым».