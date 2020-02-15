«Локомотив» вышел в плей-офф КХЛ благодаря победе «Барыса» над «Сочи»
ТАСС, 15 февраля. «Барыс» из
ТАСС, 15 февраля. «Барыс» из
В составе победителей шайбы забросили Антон Сагадеев (19-я минута), Кертис Волк (22) и Дмитрий Шевченко (51). У проигравших отличились Сергей Шмелев (35) и Мальте Стрёмвалль (46).
Благодаря победе казахстанской команды ярославский «Локомотив» не опустится ниже восьмой строчки в турнирной таблице Западной конференции, что позволит клубу принять участие в
«Барыс» ранее гарантировал себе участие в
«Локомотив» в 11-й раз вышел в