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17:06 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» вышел в плей-офф КХЛ благодаря победе «Барыса» над «Сочи»

ТАСС, 15 февраля. «Барыс» из Нур-Султана со счетом 3:2 обыграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Антон Сагадеев (19-я минута), Кертис Волк (22) и Дмитрий Шевченко (51). У проигравших отличились Сергей Шмелев (35) и Мальте Стрёмвалль (46).

Благодаря победе казахстанской команды ярославский «Локомотив» не опустится ниже восьмой строчки в турнирной таблице Западной конференции, что позволит клубу принять участие в плей-офф.

«Барыс» ранее гарантировал себе участие в плей-офф, команда одержала шестую победу подряд, последний раз «Барыс» проигрывал 25 января — в гостевом матче против уфимского «Салавата Юлаева» (2:5). Клуб из Казахстана идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 58 матчах 79 очков, «Сочи» располагается на девятой строчке на Западе, имея в активе 55 очков в 57 играх. В следующем матче клуб из Нур-Султана примет новосибирскую «Сибирь» 18 февраля, «Сочи» днем ранее на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым».

«Локомотив» в 11-й раз вышел в плей-офф КХЛ. Лучшим результатом ярославской команды является выход в финал Кубка Гагарина сезона-2008/09, где клуб уступил казанскому «Ак Барсу» (счет в серии — 3−4).

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