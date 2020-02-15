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17:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» потерял второго бомбардира команды перед плей-офф КХЛ

Нападающий казахстанского «Барыса» Роман Старченко выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Эпизод произошел в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА (3:2), который состоялся 13 февраля.

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Старченко получил травму в третьем периоде и не смог продолжить игру.

Из-за травмы форвард пропустил сегодняшний домашний матч с «Сочи» (3:2). Информации о степени тяжести повреждения и сроках восстановления Старченко пока нет.

В текущем сезоне Старченко провел 53 матча в КХЛ, в которых набрал 35 (18 шайб плюс 17 ассистов) очков. Он второй бомбардир «Барыса» после Корбэна Найта с 39 (20+19) результативными баллами.

Добавим, что до конца «регулярки» подопечным Андрея Скабелки осталось провести четыре игры. «Барыс» досрочно вышел в плей-офф КХЛ.

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