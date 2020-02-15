«Барыс» потерял второго бомбардира команды перед плей-офф КХЛ
Нападающий казахстанского «Барыса» Роман Старченко выбыл на неопределенный срок
Нападающий казахстанского «Барыса» Роман Старченко выбыл на неопределенный срок
Эпизод произошел в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА (3:2), который состоялся 13 февраля.
Старченко получил травму в третьем периоде и не смог продолжить игру.
В текущем сезоне Старченко провел 53 матча в КХЛ, в которых набрал 35 (18 шайб плюс 17 ассистов) очков. Он второй бомбардир «Барыса» после Корбэна Найта с 39 (20+19) результативными баллами.
Добавим, что до конца «регулярки» подопечным Андрея Скабелки осталось провести четыре игры. «Барыс» досрочно вышел в