Шоу со скандалом в Уфе. СКА забил победный гол после двух удалений «Салавата»
Девять голов, два
Девять голов, два
Регулярный чемпионат КХЛ вышел на финишную прямую. Сейчас практически каждый день проходят интересные и важнейшие встречи, от исхода которых напрямую зависит состав участников
Сегодня, 15 февраля, в КХЛ состоялось сразу 11 матчей, среди них было много важных встреч, но нейтрального болельщика больше всего привлекала вывеска «Салават Юлаев» — СКА. Петербуржцы давно обеспечили себе участие в
В регулярке же «Салават», как правило, крайне неудачно играет с
Битву «Салавата» и СКА ещё можно было подать под соусом противостояния Владимира Ткачёва и Никиты Сошникова. Петербуржцы летом выменяли
В отчётном матче Сошников уже в первом периоде показал гостям, какой актив они упустили. Никита классным кистевым броском реализовал удаление у СКА за нарушение численного состава, заставив капитулировать Александра Самонова. Этим голом Сошников сравнял счёт в матче: его открыл уже на второй минуте периода Лукас Бенгтссон, также реализовавший большинство.
У Сошникова вообще получилось чуть ли не в одиночку перевернуть ход стартового отрезка матча. На 10-й минуте СКА вновь ошибся во время проведения смены, выпустив на лёд шесть полевых, и Никита опять наказал петербуржцев за невнимательность. Форвард «Салавата» в очередной раз продемонстрировал свой убойный кистевой бросок, правда и трафик на пятачке СКА «Салават» обеспечил прекрасный.
Быстро ответить на такую дерзость уфимцев СКА не смог, хотя ещё раз поиграл в большинстве, и на перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу хозяев.
Во втором периоде СКА сразу же прибрал инициативу к своим рукам, кружил комбинации у ворот «Салавата», но уфимцы до поры до времени оборонялись уверенно. Показалось, что матч перейдёт в осторожную фазу и продолжения голевого пиршества зрители уже не увидят, но в этой игре был один аспект, который регулярно взрывал спокойное течение встречи. Имя ему большинство. На 33-й минуте второе удаление в матче схватил Григорий Панин, и ровно через 60 секунд петербуржцы наказали уфимского защитника. Гол сделали два игрока обороны — Лукас Бенгтссон выкатил удобную передачу, а Василий Токранов мощным щелчком сделал счёт 2:2.
Но это оказалось только начало для второй трети матча. Через четыре минуты после гола Токранова на авансцену снова вышел Никита Сошников. Форвард хозяев оформил
Однако радовались хозяева недолго. Артём Сергеев неаккуратно засунул клюшку между ног Кемппайнену и отправился отдыхать, а через 12 секунд связка Бенгтссон — Токранов вновь реализовала большинство.
СКА забросил шайбу в раздевалку и второй перерыв команды встретили при счёте 3:3.
Игра смотрелась, зрители и на «Уфа-Арене», и у телеэкранов вряд ли скучали, а «Салават» имел реальные шансы привести эту встречу к столь важной для него победе. Но начало третьего периода оказалось для хозяев обескураживающим. Кемппайнен в большинстве выложил передачу на Сергея Плотникова, а тот изумительно попал в дальний угол. Сергей забросил во втором матче после месячного отсутствия, а вообще этот гол стал для Плотникова первым за 12 матчей.
Показалось, что этот гол выбил «Салават» из колеи. СКА больше владел шайбой, стремился грамотно сыграть по счёту. В любом другом матче петербуржцы бы без проблем довели матч до логического завершения, но в этот вечер в Уфе было запланировано настоящее шоу. «Салават»
Матч в результате докатился до закономерной ничьи — обе команды заслужили очки в этом поединке. А на последних секундах произошло событие, которое напрямую повлияло на исход матча. На ровном месте Теэму Хартикайнен и Линус Умарк заработали штрафы за грубость, и в результате овертайм начался в формате «5 на 3» в пользу СКА.
И петербуржцы быстро довели матч до победы. Гости вывели на решающий бросок Василия Токранова, у того при броске сломалась клюшка, но шайба по невероятной траектории
После финальной сирены вратарь «Салавата» Юха Метсола с саркастической улыбкой поехал жать руку арбитрам, а болельщики «Салавата» забросали лёд посторонними предметами. Концовка матча получилась со скандалом, но действительно, осталось непонятно, за что удалили Линуса Умарка, по крайне мере, этот фол остался за кадром. Но в любом случае хозяева стали жертвами собственных эмоций, позволив СКА одержать восьмую победу подряд.
Лев Лукин
|Николай Цулыгин
|Алексей Кудашов
|Юха Метсола
|Александр Самонов
|00:17
|Дмитрий Кугрышев
|01:11
|Лукас Бенгтссон(Йоонас Кемппайнен, Наиль Якупов)
|05:41
|Командный штраф
|07:04
|Никита Сошников(Захар Арзамасцев, Сакари Маннинен)
|08:22
|Артем Сергеев
|08:22
|Алексей II Семенов
|09:35
|Командный штраф
|11:33
|Никита Сошников(Линус Умарк, Захар Арзамасцев)
|17:00
|Юха Метсола
|28:50
|Александр Барабанов
|32:53
|Григорий Панин
|33:30
|Игорь Ожиганов
|33:53
|Василий Токранов(Лукас Бенгтссон)
|35:24
|Теему Хартикайнен
|37:39
|Никита Сошников(Теему Хартикайнен)
|39:44
|Артем Сергеев
|39:56
|Василий Токранов(Йори Лехтеря, Лукас Бенгтссон)
|41:32
|Сергей Плотников(Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов)
|45:31
|Ярно Коскиранта
|47:53
|Владимир Жарков
|53:50
|Владислав Картаев(Эдуард Гиматов)
|60:00
|Теему Хартикайнен
|60:00
|Линус Умарк
|60:48
|Василий Токранов(Владимир Ткачев, Андрей Кузьменко)
|28
|Штрафное время
|18
|4
|Игра в большинстве
|9
|2
|Голы в большинстве
|4
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)