Шоу со скандалом в Уфе. СКА забил победный гол после двух удалений «Салавата»

Источник: РИА "Новости"

Регулярный чемпионат КХЛ вышел на финишную прямую. Сейчас практически каждый день проходят интересные и важнейшие встречи, от исхода которых напрямую зависит состав участников плей-офф. Таблицы обеих конференций, за редким исключением, как никогда плотны, и концовка гладкого чемпионата обещает быть захватывающей.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--69ed59934a42d1dda32c" data-vnd="69ed59934a42d1dda32c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=69ed59934a42d1dda32c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня, 15 февраля, в КХЛ состоялось сразу 11 матчей, среди них было много важных встреч, но нейтрального болельщика больше всего привлекала вывеска «Салават Юлаев» — СКА. Петербуржцы давно обеспечили себе участие в плей-офф и к игре в Уфе подошли с багажом в семь побед подряд. У Алексея Кудашова в клубе внешне всё под контролем, его команда играет может и не слишком ярко, зато вполне эффективно, и в Санкт-Петербурге, кажется, уже сейчас думают о том, как противостоять ЦСКА в финале конференции. Отличительная черта сегодняшнего СКА — доверие молодёжи, поэтому никто не удивился, когда в очередной раз в составе петербуржцев на игру увидел тройку с МЧМ-2020 Марченко — Морозов — Подколзин. Ещё один интересный момент из ростера «армейцев» — это Йоонас Кемппайнен в центре второго звена. Финн был лидером и настоящим любимцем «Салавата Юлаева» в предыдущие два сезона, и сейчас ему предстояло впервые выйти на уфимский лёд в роли гостя.

Кемппайнену в столице Башкортостана, наверное, были рады, но в Уфе сейчас всё внимание собственной команде. «Салават» трясёт весь сезон, стабильностью в клубе и не пахнет, и в плей-офф (в который «юлаевцы» ещё официально не попали) вся надежда на чудесное преображение по типу прошлого сезона.

В регулярке же «Салават», как правило, крайне неудачно играет с топ-клубами, поэтому в матче со СКА «юлаевцы» были аутсайдерами, хоть и играли дома. Что касается состава «Салавата», то Николай Цулыгин ничем не удивил.

Сошников заставил СКА кусать локти

Битву «Салавата» и СКА ещё можно было подать под соусом противостояния Владимира Ткачёва и Никиты Сошникова. Петербуржцы летом выменяли экс-форварда «Салавата» на вернувшегося из НХЛ Сошникова, и тогда этот обмен преподносился чуть ли не как однозначная удача для клуба из Северной столицы. Но Сошников быстро стал главным снайпером уфимской команды и одним из лучших нападающих КХЛ, а Ткачёв сдал во второй половине регулярки после яркого старта.

В отчётном матче Сошников уже в первом периоде показал гостям, какой актив они упустили. Никита классным кистевым броском реализовал удаление у СКА за нарушение численного состава, заставив капитулировать Александра Самонова. Этим голом Сошников сравнял счёт в матче: его открыл уже на второй минуте периода Лукас Бенгтссон, также реализовавший большинство.

У Сошникова вообще получилось чуть ли не в одиночку перевернуть ход стартового отрезка матча. На 10-й минуте СКА вновь ошибся во время проведения смены, выпустив на лёд шесть полевых, и Никита опять наказал петербуржцев за невнимательность. Форвард «Салавата» в очередной раз продемонстрировал свой убойный кистевой бросок, правда и трафик на пятачке СКА «Салават» обеспечил прекрасный.

Быстро ответить на такую дерзость уфимцев СКА не смог, хотя ещё раз поиграл в большинстве, и на перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу хозяев.

На хет-трик Сошникова СКА ответил убойным большинством

Во втором периоде СКА сразу же прибрал инициативу к своим рукам, кружил комбинации у ворот «Салавата», но уфимцы до поры до времени оборонялись уверенно. Показалось, что матч перейдёт в осторожную фазу и продолжения голевого пиршества зрители уже не увидят, но в этой игре был один аспект, который регулярно взрывал спокойное течение встречи. Имя ему большинство. На 33-й минуте второе удаление в матче схватил Григорий Панин, и ровно через 60 секунд петербуржцы наказали уфимского защитника. Гол сделали два игрока обороны — Лукас Бенгтссон выкатил удобную передачу, а Василий Токранов мощным щелчком сделал счёт 2:2.

Но это оказалось только начало для второй трети матча. Через четыре минуты после гола Токранова на авансцену снова вышел Никита Сошников. Форвард хозяев оформил хет-трик после того, как Теэму Хартикайнен накрутил за воротами Самонова защитников и выдал резкую передачу. Сошников догнал Дмитрия Яшкина в списке лучших снайперов сезона (по 27 голов), а на лёд «Уфа-Арены» полетели кепки.

Однако радовались хозяева недолго. Артём Сергеев неаккуратно засунул клюшку между ног Кемппайнену и отправился отдыхать, а через 12 секунд связка Бенгтссон — Токранов вновь реализовала большинство.

СКА забросил шайбу в раздевалку и второй перерыв команды встретили при счёте 3:3.

Читайте также СКА одержал победу над хабаровским «Амуром»

Сумасшедшая развязка

Игра смотрелась, зрители и на «Уфа-Арене», и у телеэкранов вряд ли скучали, а «Салават» имел реальные шансы привести эту встречу к столь важной для него победе. Но начало третьего периода оказалось для хозяев обескураживающим. Кемппайнен в большинстве выложил передачу на Сергея Плотникова, а тот изумительно попал в дальний угол. Сергей забросил во втором матче после месячного отсутствия, а вообще этот гол стал для Плотникова первым за 12 матчей.

Показалось, что этот гол выбил «Салават» из колеи. СКА больше владел шайбой, стремился грамотно сыграть по счёту. В любом другом матче петербуржцы бы без проблем довели матч до логического завершения, но в этот вечер в Уфе было запланировано настоящее шоу. «Салават» терпел-терпел, а за 6 минут до конца основного времени сравнял счёт, реализовав один из немногочисленных моментов. Владислав Картаев классно открылся на пятачке и сумел переиграть Самонова. 4:4!

Матч в результате докатился до закономерной ничьи — обе команды заслужили очки в этом поединке. А на последних секундах произошло событие, которое напрямую повлияло на исход матча. На ровном месте Теэму Хартикайнен и Линус Умарк заработали штрафы за грубость, и в результате овертайм начался в формате «5 на 3» в пользу СКА.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d8bf37d01e7df43750c3feded6e47bec_hd/q688093/ed630842545a2d9677d08e4cc4eef02b/4737453730?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И петербуржцы быстро довели матч до победы. Гости вывели на решающий бросок Василия Токранова, у того при броске сломалась клюшка, но шайба по невероятной траектории всё-таки нашла путь в ворота Метсолы! 5:4, победа СКА в невероятном матче, который подарил нам сумасшедшую развязку.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_ab0dc76fe6ce3216f98ae07911e23611_hd/q688097/d4fb180a9678e6e4c40e4e65c4b71439/4737453783?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После финальной сирены вратарь «Салавата» Юха Метсола с саркастической улыбкой поехал жать руку арбитрам, а болельщики «Салавата» забросали лёд посторонними предметами. Концовка матча получилась со скандалом, но действительно, осталось непонятно, за что удалили Линуса Умарка, по крайне мере, этот фол остался за кадром. Но в любом случае хозяева стали жертвами собственных эмоций, позволив СКА одержать восьмую победу подряд.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_278e0791916ec2fe32b67167f0eb3477_hd/2_5298027680/639e963fcf856fa595f6b468ba74093a/4737451860?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лев Лукин