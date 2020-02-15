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18:08 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка нашел минусы в шестой кряду победе и рассказал о травме лидера «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сочи» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев. В составе «Барыса» отличились Антон Сагадеев (19-я минута), Кертис Волк (22) и Дмитрий Шевченко (51).

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У гостей шайбы забросили Сергей Шмелев (35) и Мальте Стремвалль (46).

— Во-первых, спасибо болельщикам. Очень приятная и хорошая атмосфера. По игре: у большей части команды это был шестой матч за десять дней. Конечно, ребятам спасибо, что нашли в себе силы сыграть такой матч. Единственный момент — сегодня игра в большинстве расстроила. Я думаю, есть на это свои причины. Еще раз спасибо ребятам за этот матч и спасибо болельщикам за поддержку.

— Все болельщики переживают, что с Романом Старченко?
— Травма у него. Но насколько она серьезная, и как надолго он выбыл я пока ответить не могу. Он не доиграл матч с ЦСКА, ушел в третьем периоде. Конкретного я пока не могу ничего сказать.

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Барыс
3:2
1:0, 1:1, 1:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 2615.02.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 6532 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАлександр Андриевский
Вратари
Хенрик КарлссонИван Налимов
1-й период
01:16Симон Бертильссон
07:40Корбан Найт
18:04Антон Сагадеев(Джесси Блэкер, Дмитрий Гурков)
2-й период
21:31Кертис Валк
28:13Аркадий Шестаков
33:01Олег Погоришный
34:11Сергей Шмелев(Юрий Александров, Алексей Петров)
3-й период
41:40Вячеслав Лещенко
45:20Мальте Стремвалль(Андрей Алтыбармакян)
48:04Сергей Шмелев
50:52Дмитрий Шевченко(Джесси Блэкер)
57:06Денис Мосалев
Статистика
4Штрафное время10
5Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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