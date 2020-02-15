Скабелка нашел минусы в шестой кряду победе и рассказал о травме лидера «Барыса»

— Во-первых, спасибо болельщикам. Очень приятная и хорошая атмосфера. По игре: у большей части команды это был шестой матч за десять дней. Конечно, ребятам спасибо, что нашли в себе силы сыграть такой матч. Единственный момент — сегодня игра в большинстве расстроила. Я думаю, есть на это свои причины. Еще раз спасибо ребятам за этот матч и спасибо болельщикам за поддержку.