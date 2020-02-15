Скабелка нашел минусы в шестой кряду победе и рассказал о травме лидера «Барыса»

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев. В составе «Барыса» отличились Антон Сагадеев (19-я минута), Кертис Волк (22) и Дмитрий Шевченко (51).
У гостей шайбы забросили Сергей Шмелев (35) и Мальте Стремвалль (46).
— Во-первых, спасибо болельщикам. Очень приятная и хорошая атмосфера. По игре: у большей части команды это был шестой матч за десять дней. Конечно, ребятам спасибо, что нашли в себе силы сыграть такой матч. Единственный момент — сегодня игра в большинстве расстроила. Я думаю, есть на это свои причины. Еще раз спасибо ребятам за этот матч и спасибо болельщикам за поддержку.
— Все болельщики переживают, что с Романом Старченко?
— Травма у него. Но насколько она серьезная, и как надолго он выбыл я пока ответить не могу. Он не доиграл матч с ЦСКА, ушел в третьем периоде. Конкретного я пока не могу ничего сказать.