«Барыс» обеспечил себе преимущество в плей-офф КХЛ после шестой подряд победы

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев.
У победителей отличились Антон Сагадеев (19-я минута), Кертис Волк (22-я) и Дмитрий Шевченко (51-я). У гостей шайбы забросили Сергей Шмелев (35-я) и Мальте Стремвалль (46-я).
После этой победы, ставшей шестой кряду, «Барыс» набрал 79 очков и обеспечил себе минимум четвертое место в таблице Восточной конференции, а вместе с ним и преимущество своего льда в 1/8 финала Кубка Гагарина.
После поражения «Сочи» еще одним участником плей-офф КХЛ от Западной конференции стал ярославский «Локомотив» (6-е место, 66 очков), который стал недосягаемым для черноморской команды. «Сочи» (55 очков) занимает девятую строчку в таблице «Запада» и отстает от замыкающего первую восьмерку нижегородского «Торпедо» на три балла.