«Барыс» обеспечил себе преимущество в плей-офф КХЛ после шестой подряд победы

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев.

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У победителей отличились Антон Сагадеев (19-я минута), Кертис Волк (22-я) и Дмитрий Шевченко (51-я). У гостей шайбы забросили Сергей Шмелев (35-я) и Мальте Стремвалль (46-я).

После этой победы, ставшей шестой кряду, «Барыс» набрал 79 очков и обеспечил себе минимум четвертое место в таблице Восточной конференции, а вместе с ним и преимущество своего льда в 1/8 финала Кубка Гагарина.