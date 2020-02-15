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19:52 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» уступил «Ак Барсу» в гостевом матче КХЛ

ТАСС, 15 февраля. Московский «Спартак» проиграл казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу, которая прошла в Казани, посетили 8890 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров (40-я минута), Данис Зарипов (51), Никита Дыняк (54) и Михаил Глухов (59). Для Петрова прошедший матч стал 600-м в КХЛ, за это время он набрал 277 очков (130 шайб + 147 голевых передач). Александр Хохлачев (47) стал автором единственной шайбы «Спартака» в матче. Команды впервые встретились в нынешнем сезоне.

Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф. «Ак Барс» возглавляет Восточную конференцию, набрав 87 очков после 57 игр, «Спартак» находится на пятом месте в Западной конференции — 72 очка после 58 матчей. В следующем матче 18 февраля «Ак Барс» дома сыграет с омским «Авангардом», в этот же день «Спартак» также на домашнем льду встретится с нижегородским «Торпедо».

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В других матчах игрового дня уфимский «Салават Юлаев» дома в овертайме уступил санкт-петербургскому СКА (4:5), челябинский «Трактор» на домашнем льду в серии буллитов оказался сильнее пекинского «Куньлуня» (3:2). Московский ЦСКА в гостях обыграл ярославский «Локомотив» (4:0). Нижнекамский «Нефтехимик» выиграл дома у «Адмирала» из Владивостока (6:1), хабаровский «Амур» в гостях победил нижегородское «Торпедо» (5:2), а магнитогорский «Металлург» на выезде по буллитам взял верх над хельсинкским «Йокеритом» (4:3).

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Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 2615.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена", 8890 зрителей
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Дмитрий КвартальновОлег Знарок
Вратари
Адам РейдеборнЮлиус Гудачек
2-й период
25:45Иван Вишневский
28:06Андрей Кутейкин
31:22Владимир Галузин
37:30Иван Вишневский
39:31Кирилл Петров(Микаэль Викстранд, Мэтт Фрэттин)
3-й период
40:16Артем Федоров
40:16Артем Федоров
45:25Роман Рукавишников
45:25Илья Зубов
46:47Александр Хохлачев(Дмитрий Вишневский, Федор Малыхин)
49:49Ансель Галимов
50:48Данис Зарипов(Альберт Яруллин)
53:41Никита Дыняк(Данис Зарипов, Роман Рукавишников)
55:00Эмиль Галимов
58:20Эмиль Галимов(Андрей Педан, Михаил Глухов)
Статистика
6Штрафное время22
5Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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