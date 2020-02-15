«Спартак» уступил «Ак Барсу» в гостевом матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров (40-я минута), Данис Зарипов (51), Никита Дыняк (54) и Михаил Глухов (59). Для Петрова прошедший матч стал 600-м в КХЛ, за это время он набрал 277 очков (130 шайб + 147 голевых передач). Александр Хохлачев (47) стал автором единственной шайбы «Спартака» в матче. Команды впервые встретились в нынешнем сезоне.

Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф. «Ак Барс» возглавляет Восточную конференцию, набрав 87 очков после 57 игр, «Спартак» находится на пятом месте в Западной конференции — 72 очка после 58 матчей. В следующем матче 18 февраля «Ак Барс» дома сыграет с омским «Авангардом», в этот же день «Спартак» также на домашнем льду встретится с нижегородским «Торпедо».

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_677291d301b221d675bdedc305cb71a6_hd/q688669/aec77b1528b29a6e84de8567bf07ba8a/4737459281?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В других матчах игрового дня уфимский «Салават Юлаев» дома в овертайме уступил санкт-петербургскому СКА (4:5), челябинский «Трактор» на домашнем льду в серии буллитов оказался сильнее пекинского «Куньлуня» (3:2). Московский ЦСКА в гостях обыграл ярославский «Локомотив» (4:0). Нижнекамский «Нефтехимик» выиграл дома у «Адмирала» из Владивостока (6:1), хабаровский «Амур» в гостях победил нижегородское «Торпедо» (5:2), а магнитогорский «Металлург» на выезде по буллитам взял верх над хельсинкским «Йокеритом» (4:3).