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20:10 (мск), источник: Sport24

«Магнитка» встает с колен, битва хет-триков в Уфе, гол с середины площадки. Огненная суббота в КХЛ

Столько крутых матчей и интриг в КХЛ давно не было.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу, 15 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось 11 матчей. Выходной получился только у «Авангарда» и «Витязя». На этой неделе к составителям календаря появились вопросы. Непонятно, почему в последний месяц «регулярки» на неделе вышло три дня без матчей: среда, пятница и воскресенье. В итоге в субботу из 11 встреч пять на сайте КХЛ прошли без комментаторов. Логичнее было бы игры распределить по всей недели. Суббота же вышла насыщенной. Рассказываем о самых главных событиях игрового дня.

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«Северсталь» уступила «Сибири» со счетом 3:2 и лишилась шансов выйти в плей-офф КХЛ. Новосибирцы же добыли путевку в розыгрыш Кубка Гагарина еще два дня назад и теперь попробуют войти в топ-4 на Востоке, чтобы получить преимущество домашней площадки. Вероятнее всего соперником команды Заварухина в первом раунде станет «Автомобилист».

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«Сочи» проиграл «Барысу» со счетом 2:3 и не смог вплотную приблизиться к «Торпедо», которое идет на восьмом месте на Западе. У «южан» впереди еще пять встреч, чтобы попробовать совершить маленький подвиг. Поражение «Сочи» позволило «Локомотиву» обеспечить себе место в плей-офф в 28-й сезон подряд еще до фиаско с ЦСКА (0:4).

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С точки зрения турнирного положения в Уфе матч был не таким важным, но команды на льду устроили настоящее шоу. «Салават» и СКА забросили на двоих девять шайб, армейцы победили лишь в овертайме. Первыми хет-триками в карьере отметились Никита Сошников (догнал в гонке снайпера Яшкина, позже вечером Дмитрий вновь вырвался вперед) и Василий Токранов. Защитник питерцев забил победный гол, причем уже после броска сломал клюшку. Интересно, что шесть шайб было заброшено в большинстве. СКА реализовал численное преимущество четыре раза, а до этой встречи у команды Кудашова была реализация всего 14%. В овертайме фатальным для уфимцев стали удаления сразу двух лидеров — Хартикайнена и Умарка.

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Настоящие хоккейные баталии начались с 17:00 мск. В Нижнекамске местная команда рвался в плей-офф и довольно легко обыграла «Адмирал», шансы которого на кубковую весну тают с каждым днем. «Нефтехимик» выиграл со счетом 6:1, а голевой передачей отметился даже вратарь Константин Барулин. У команды из Татарстана впереди три встречи с «Амуром», который тоже сегодня выиграл (у «Торпедо»). Вполне возможно в этих матчах и определится участник плей-офф, потому что «Куньлунь» вновь проиграл (по буллитам «Трактору»).

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Еще один кандидат на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина с Востока играл в Хельсинки. «Магнитка» оказалась на грани вылета из зоны плей-офф и обязана была обыгрывать «Йокерит». В СМИ писали, что у «Металлурга» чуть ли не половина состава заболела гриппом, что сказалось на результатах в последних играх. В Финляндии подопечные Воробьева дважды отыгрывались в большинстве (голы забили Мозякин и Филиппи), еще одну шайбу забросил Яковлев. Но «шуты» сравняли и победитель определился только по буллитам. Два очка заработали магнитогорцы и сравнялись по количеству баллов с «Куньлунем» (60).

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Удивительное происходило в Риге, где местный клуб забил в первом периоде пять голов московскому «Динамо». Две шайбы рижане забросили за 6 секунд. Сергей Гимаев до этого дня не мог отличиться в 164 матчах КХЛ, а тут забил с середины площадки.

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Командам осталось провести по четыре-пять матчей, а первый раунд розыгрыша Кубка Гагарина стартует уже 1 марта.

Дарья Тубольцева

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