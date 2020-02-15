«Магнитка» встает с колен, битва хет-триков в Уфе, гол с середины площадки. Огненная суббота в КХЛ
Столько крутых матчей и интриг в КХЛ давно не было.
Столько крутых матчей и интриг в КХЛ давно не было.
В субботу, 15 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось 11 матчей. Выходной получился только у «Авангарда» и «Витязя». На этой неделе к составителям календаря появились вопросы. Непонятно, почему в последний месяц «регулярки» на неделе вышло три дня без матчей: среда, пятница и воскресенье. В итоге в субботу из 11 встреч пять на сайте КХЛ прошли без комментаторов. Логичнее было бы игры распределить по всей недели. Суббота же вышла насыщенной. Рассказываем о самых главных событиях игрового дня.
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Командам осталось провести по
Дарья Тубольцева