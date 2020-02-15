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20:16 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ уступило «Автомобилисту»

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня уступили в домашнем матче чемпионата КХЛ екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 4:6 (1:1, 1:1, 2:4), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Гости активно начали игру, тесня соперников. Тем не менее, на пятой минуте матча, «зубры» открыли счет. Отличился нападающий Франсис Паре. «Автомобилист» продолжил наступать, пытаясь сравнять счет. Осуществить задуманное удалось защитнику Алексею Василевскому незадолго до первого перерыва.

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Во второй двадцатиминутке команды продолжили обмениваться атаками. На экваторе противостояния форвард гостей Джефф Платт вывел гостей вперед. Через пару минут равновесие сил восстановил нападающий «Динамо» Шейн Принс. До начала второго перерыва цифры на табло не изменились.

В третьем периоде гости стремительно ушли в отрыв. Сначала отличился Брукс Мэйсек, потом его поддержал товарищ по команде Артем Гареев — 4:2. Форвард «Динамо» Михаил Стефанович тут же сократил отрыв, а Шейн Принс сравнял счет. На 56-й минуте противостояния игрок «Автомобилиста» Дэн Секстон вновь вывел екатеринбуржец вперед, а за 30 сек. до финальной сирены окончательный счет установил Джефф Платт, оформивший дубль — 6:4.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 17 февраля на домашней арене против московского ЦСКА.

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Динамо Мн
4:6
1:1, 1:1, 2:4
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 2615.02.2020, 17:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 13007 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтАндрей Мартемьянов
Вратари
Дэнни Тэйлор(Дэнни Тэйлор, Дэнни Тэйлор)Леонид Фомин
1-й период
04:08Франсис Паре(Шейн Принс, Павел Денисов)
09:00Владислав Еременко
15:43Алексей Василевский(Андрей Обидин)
19:59Командный штраф
2-й период
21:47Джо Морроу
30:46Джефф Плэтт
32:06Виталий Попов
32:59Шейн Принс(Райан Спунер, Марк-Андре Граньяни)
39:56Артем Демков
3-й период
40:33Брукс Мэйсек(Питер Холланд, Найджел Доус)
40:47Артем Гареев(Георгий Белоусов, Павел Дацюк)
43:46Михаил Стефанович(Евгений Ковыршин, Андрей Костицын)
54:35Шейн Принс(Стефан Эллиотт, Кирилл Готовец)
55:06Дэн Секстон(Вячеслав Литовченко, Джефф Плэтт)
59:41Джефф Плэтт(Вячеслав Литовченко, Питер Холланд)
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяЕвгений Кочетов(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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