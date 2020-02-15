Минское «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ уступило «Автомобилисту»

Источник: РИА "Новости"

Гости активно начали игру, тесня соперников. Тем не менее, на пятой минуте матча, «зубры» открыли счет. Отличился нападающий Франсис Паре. «Автомобилист» продолжил наступать, пытаясь сравнять счет. Осуществить задуманное удалось защитнику Алексею Василевскому незадолго до первого перерыва.

Во второй двадцатиминутке команды продолжили обмениваться атаками. На экваторе противостояния форвард гостей Джефф Платт вывел гостей вперед. Через пару минут равновесие сил восстановил нападающий «Динамо» Шейн Принс. До начала второго перерыва цифры на табло не изменились.

В третьем периоде гости стремительно ушли в отрыв. Сначала отличился Брукс Мэйсек, потом его поддержал товарищ по команде Артем Гареев — 4:2. Форвард «Динамо» Михаил Стефанович тут же сократил отрыв, а Шейн Принс сравнял счет. На 56-й минуте противостояния игрок «Автомобилиста» Дэн Секстон вновь вывел екатеринбуржец вперед, а за 30 сек. до финальной сирены окончательный счет установил Джефф Платт, оформивший дубль — 6:4.