Форварды «Барыса» рассказали о проблемах команды и герое матча с шестой победой подряд

Для «Барыса» эта победа стала шестой кряду. Благодаря этому результату подопечные Андрея Скабелки обеспечили себе минимум четвертое место в таблице Восточной конференции, а вместе с ним и преимущество своего льда в 1/8 финала Кубка Гагарина.

— Может быть, сегодня не показал свою лучшую игру, в предыдущих матчах на выезде все же был лучше. Рад, наконец, сыграть дома, при родных болельщиках, соскучился по этой атмосфере, слишком много матчей из-за травмы пришлось смотреть с трибун. Если говорить о восстановлении после травмы и четырех месяцев реабилитации, то я чувствую себя лучше и лучше с каждым матчем, думаю, к плей-офф буду готов на сто процентов помогать команде. Сегодня игра давалась тяжело, вернулись из Москвы только вчера вечером, поэтому ноги были немного тяжелые.

— Если говорить о матче в целом, все ли прошло хорошо или всё же стоит в чем-то прибавить?

— Первый период мы провели плохо, несмотря на то, что открыли счет, во втором отрезке уже стали придерживаться плана и играть в свой хоккей, в третьем периоде немного «встали» и тут стоит отдать должное Карли (Хенрик Карлссон), который сегодня уверенно отыграл в воротах, и мы не могли его подвести.

Его одноклубник Дмитрий Шевченко поделился мнением о проблемах команды:

— Тяжелый, но хороший матч, после непростой выездной серии. Наверное, мы хотели победить все же больше. Хотя стоит отдать должное «Сочи», воспользовались нашими ошибками, но благодаря упорству и старанию всей командой мы все же забрали эту победу.