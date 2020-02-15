Форварды «Барыса» рассказали о проблемах команды и герое матча с шестой победой подряд
Форвард «Барыса» Ииро Пакаринен прокомментировал победу над «Сочи» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Форвард «Барыса» Ииро Пакаринен прокомментировал победу над «Сочи» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Для «Барыса» эта победа стала шестой кряду. Благодаря этому результату подопечные Андрея Скабелки обеспечили себе минимум четвертое место в таблице Восточной конференции, а вместе с ним и преимущество своего льда в 1/8 финала Кубка Гагарина.
— Может быть, сегодня не показал свою лучшую игру, в предыдущих матчах на выезде все же был лучше. Рад, наконец, сыграть дома, при родных болельщиках, соскучился по этой атмосфере, слишком много матчей
— Если говорить о матче в целом, все ли прошло хорошо или всё же стоит в
— Первый период мы провели плохо, несмотря на то, что открыли счет, во втором отрезке уже стали придерживаться плана и играть в свой хоккей, в третьем периоде немного «встали» и тут стоит отдать должное Карли (Хенрик Карлссон), который сегодня уверенно отыграл в воротах, и мы не могли его подвести.
Его одноклубник Дмитрий Шевченко поделился мнением о проблемах команды:
— Тяжелый, но хороший матч, после непростой выездной серии. Наверное, мы хотели победить все же больше. Хотя стоит отдать должное «Сочи», воспользовались нашими ошибками, но благодаря упорству и старанию всей командой мы все же забрали эту победу.
— Уже не первый раз позволяете сопернику сравнивать счет в последних периодах, как этого избежать в будущем?
— Нам нужно лучше начинать периоды, причем все, если посмотреть даже сегодня, то хоть первый, хоть третий мы провели не очень хорошо, согласен, что с этим моментом нужно поработать, чтобы в дальнейшем не было таких проблем.
|Андрей Скабелка
|Александр Андриевский
|Хенрик Карлссон
|Иван Налимов
|01:16
|Симон Бертильссон
|07:40
|Корбан Найт
|18:04
|Антон Сагадеев(Джесси Блэкер, Дмитрий Гурков)
|21:31
|Кертис Валк
|28:13
|Аркадий Шестаков
|33:01
|Олег Погоришный
|34:11
|Сергей Шмелев(Юрий Александров, Алексей Петров)
|41:40
|Вячеслав Лещенко
|45:20
|Мальте Стремвалль(Андрей Алтыбармакян)
|48:04
|Сергей Шмелев
|50:52
|Дмитрий Шевченко(Джесси Блэкер)
|57:06
|Денис Мосалев
|4
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Москва)