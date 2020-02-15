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21:14 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Яшкина помог московскому «Динамо» одержать шестую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 15 февраля. Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Динамо» из Риги со счетом 7:6 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Риге в присутствии 8046 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Даниил Тарасов (1-я и 9-я минуты), Андре Петтерсон (29), Дмитрий Яшкин (30, 51, 64) и Егор Зайцев (37). У проигравших отличились Лаурис Дарзиньш (5), Гинтс Мейя (6, 60), Марек Дялога (12), Сергей Гимаев (12) и Картер Эштон (17).

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Яшкин забросил 28, 29 и 30-ю шайбы в этом сезоне и стал лучшим снайпером в истории московской команды в одном сезоне КХЛ. Он побил рекорд шведа Маттиаса Вейнхандля, который забросил 26 шайб в регулярном чемпионате и одну в плей-офф.

Московский клуб не проигрывает шесть матчей подряд, в последний раз клуб проигрывал 21 января в домашнем матче против казанского «Ак Барса» (1:2 ОТ). Рижская команда проиграла 13-й матч подряд, ее последняя победа датирована 4 января, тогда в домашней игре был обыгран «Барыс» из Нур-Султана (1:0).

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В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» из Москвы идет на четвертом месте, набрав в 56 матчах 75 очков, рижская команда занимает последнее, 12-е место, имея в активе 35 очков в 57 играх. В следующем матче российский клуб примет хельсинкский «Йокерит» 17 января, латвийская команда в этот день примет екатеринбургский «Автомобилист».

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Хоккей, КХЛ, Неделя 2615.02.2020, 18:00 (МСК UTC+3)"Арена Рига", 8046 зрителей
Главные тренеры
Гиртс АнкипансВладимир Крикунов
Вратари
Александр Салак(Александр Салак)Иван Бочаров(Александр Еременко)
1-й период
00:11Даниил Тарасов(Теему Пулккинен, Микс Индрашис)
04:05Кирилл Лямин
04:54Лаурис Дарзиньш(Увис Балинскис, Микелис Редлихс)
05:53Гинтс Мейя(Кристапс Сотниекс, Картер Эштон)
08:44Даниил Тарасов(Микс Индрашис, Теему Пулккинен)
11:31Марек Дялога(Микелис Редлихс)
11:37Сергей Гимаев(Александр Протапович, Бен Маршалл)
13:57Кристофер Берглунд
14:41Кристапс Сотниекс
16:43Картер Эштон(Робертс Мамчицс)
17:36Дмитрий Огурцов
2-й период
27:02Кристофер Берглунд
28:17Андре Петерссон(Вадим Шипачев)
28:38Микелис Редлихс
28:38Андрей Миронов
29:46Дмитрий Яшкин(Кирилл Лямин, Юусо Хиетанен)
30:51Кристофер Берглунд
32:25Александр Салак
34:14Колтон Гиллис
36:12Егор I Зайцев(Даниил Тарасов, Теему Пулккинен)
39:25Михаил Григорьев
3-й период
41:58Михаил Григорьев
42:55Вадим Шипачев
43:58Артем Волков
50:38Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев)
55:20Увис Балинскис
59:38Гинтс Мейя(Виталий Павлов, Увис Балинскис)
Овертайм
63:10Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев, Юусо Хиетанен)
Статистика
24Штрафное время14
6Игра в большинстве6
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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