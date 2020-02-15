Рубка за плей-офф на Востоке уже началась! Турнирные расклады в КХЛ
На Западе тоже сохранилась определённая интрига, но её гораздо меньше.
На Западе тоже сохранилась определённая интрига, но её гораздо меньше.
Позади очередной игровой день в регулярном чемпионате КХЛ. Сыграно 11 матчей, по результатам которых определённые вещи прояснились, но во многих моментах интрига
«Барыс» уже точно в топ-4 Востока
Команда Андрея Скабелки выиграла у «Сочи» — 3:2. Пожалуй, для южан этот матч был важнее, ведь они отчаянно бьются с «Торпедо» за восьмое место на Западе. Впереди очный матч и всего три очка разницы в пользу нижегородцев. Однако «Барыс» тоже не собирался проигрывать перед родной публикой. Гости смогли отыграться со счёта 0:2, но в итоге всё равно уступили, пропустив решающую шайбу в середине третьего периода от Шевченко, реализовавшего большинство. А ведь даже одно набранное очко могло очень помочь «леопардам».
«Северсталь» — мимо
Череповчане проиграли в Новосибирске и потеряли даже теоретические шансы на попадание в
В свою очередь продолжает приятно удивлять «Амур», который снова победил. На этот раз коллектив Александра Гулявцева оказался сильнее «Торпедо» в Нижнем Новгороде — 5:2. В семи последних встречах хабаровчане одержали шесть побед — очень достойный результат. Борьба за попадание в
«Локомотив» разгромлен ЦСКА, но всё равно попал в
Ярославцы слабо провели матч с «армейцами», уступив сопернику по всем статьям — 0:4. Так, конечно, играть нельзя, тренерский штаб должен внести определённые коррективы. Отметим дубль Кирилла Капризова.
«Локомотив», несмотря на безвольное поражение, всё равно официально заработал путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина. Это стало ясно после того, как «Сочи» не набрал ни одного очка в
«Магнитка» лишила «Трактор» шансов
На Востоке всё до такой степени закручено, что даже последняя команда — «Трактор» — до сегодняшнего дня сохраняла теоретические шансы на
Шансов на
«Нефтехимик» прёт, как танк
Помимо «Амура», на Востоке явный кураж поймал «Нефтехимик», в пух и прах разгромивший «Адмирал» — 6:1.
Не хватает ни сил, ни эмоций. «Нефтехимик» же выиграл четыре последних матча и
Важное очко для Уфы
Про суперматч между «Салаватом» и СКА читайте подробно в нашем специальном отчёте. В плане турнирных раскладов можно отметить, что официально уступившие в овертайме уфимцы (4:5), ещё не попали в
13 голов на двоих — лучший результат сезона
Рижское и московское «Динамо» провели яркий матч в столице Латвии, забросив 13 шайб на двоих. Увы, но никого турнирного значения эта игра не имела. Можно отметить
Павел Панышев