Рубка за плей-офф на Востоке уже началась! Турнирные расклады в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Позади очередной игровой день в регулярном чемпионате КХЛ. Сыграно 11 матчей, по результатам которых определённые вещи прояснились, но во многих моментах интрига по-прежнему не сохраняется. Рассказываем вам о раскладах в турнирной таблице.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--69ed59934a42d1dda32c" data-vnd="69ed59934a42d1dda32c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=69ed59934a42d1dda32c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Барыс» уже точно в топ-4 Востока

Команда Андрея Скабелки выиграла у «Сочи» — 3:2. Пожалуй, для южан этот матч был важнее, ведь они отчаянно бьются с «Торпедо» за восьмое место на Западе. Впереди очный матч и всего три очка разницы в пользу нижегородцев. Однако «Барыс» тоже не собирался проигрывать перед родной публикой. Гости смогли отыграться со счёта 0:2, но в итоге всё равно уступили, пропустив решающую шайбу в середине третьего периода от Шевченко, реализовавшего большинство. А ведь даже одно набранное очко могло очень помочь «леопардам».

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«Северсталь» — мимо плей-офф, «Амур» продолжает удивлять

Череповчане проиграли в Новосибирске и потеряли даже теоретические шансы на попадание в плей-офф. Команда у Андрея Разина молодая, с характером, но мастерства, конечно, не хватает, что и сказывается. С «Сибирью» вполне можно было брать очки, но гол Макарова за шесть с небольшим минут до конца встречи перечеркнул все старания гостей.



В свою очередь продолжает приятно удивлять «Амур», который снова победил. На этот раз коллектив Александра Гулявцева оказался сильнее «Торпедо» в Нижнем Новгороде — 5:2. В семи последних встречах хабаровчане одержали шесть побед — очень достойный результат. Борьба за попадание в плей-офф на Востоке закручивается с новой силой. «Торпедо» же упустило возможность оторваться от «Сочи» на Западе. В последних восьми играх у нижегородцев семь поражений.

«Локомотив» разгромлен ЦСКА, но всё равно попал в плей-офф

Ярославцы слабо провели матч с «армейцами», уступив сопернику по всем статьям — 0:4. Так, конечно, играть нельзя, тренерский штаб должен внести определённые коррективы. Отметим дубль Кирилла Капризова.

В КХЛ интересная гонка снайперов: у Яшкина 30 голов, у Сошникова и Капризова — по 27. Даже здесь сохраняется интрига!

«Локомотив», несмотря на безвольное поражение, всё равно официально заработал путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина. Это стало ясно после того, как «Сочи» не набрал ни одного очка в Нур-Султане. Так что повод для радости у «железнодорожников» тоже есть.

«Магнитка» лишила «Трактор» шансов

На Востоке всё до такой степени закручено, что даже последняя команда — «Трактор» — до сегодняшнего дня сохраняла теоретические шансы на плей-офф. Челябинцы оказались сильнее «Куньлуня» — 3:2 (Б), доказав, что намерены биться за каждое очко и точно не собираются опускать рук. Уральцы выиграли у «драконов» три матча в сезоне из четырёх, но сегодня позволили им взять одно очко. У «Куньлуня», кстати, ситуация непростая: 60 очков в 60 матчах, то есть осталось сыграть всего две встречи. Есть большая вероятность того, что китайский клуб окажется за чертой первой восьмёрки.

Шансов на плей-офф «Трактор» лишился сразу после того, как «Металлург» в Хельсинки выиграл свою буллитную серию у «Йокерита». Для команды Ильи Воробьёва эта победа стала важнейшей — очки для «Магнитки» сейчас на вес золота. Впереди у «металлургов» два ключевых матча в борьбе за попадание в восьмёрку — с «Куньлунем» и «Нефтехимиком».

«Нефтехимик» прёт, как танк

Помимо «Амура», на Востоке явный кураж поймал «Нефтехимик», в пух и прах разгромивший «Адмирал» — 6:1.

Шайбы в ворота дальневосточников сыпались одна за другой, но с такой оборонительной линией оно и понятно. К сожалению, низкий бюджет и состав уровня ВХЛ начал сказываться в концовке сезона — «Адмирал» банально не вытягивает матчи.

Не хватает ни сил, ни эмоций. «Нефтехимик» же выиграл четыре последних матча и по-прежнему находится от «Магнитки» и «Куньлуня» на расстоянии вытянутой руки.

Важное очко для Уфы

Про суперматч между «Салаватом» и СКА читайте подробно в нашем специальном отчёте. В плане турнирных раскладов можно отметить, что официально уступившие в овертайме уфимцы (4:5), ещё не попали в плей-офф, но все понимают, что это вопрос времени. Скорее всего, «Салават», как и годом ранее, станет шестым в Восточной конференции. Пока самый реальный соперник — «Барыс». СКА, набрав два очка, не отпустил ЦСКА в гонке за первое место на Западе.

13 голов на двоих — лучший результат сезона

Рижское и московское «Динамо» провели яркий матч в столице Латвии, забросив 13 шайб на двоих. Увы, но никого турнирного значения эта игра не имела. Можно отметить хет-трик Яшкина, возглавившего снайперскую гонку с 30 голами. Дмитрий обновил снайперский рекорд бело-голубых в сезоне КХЛ. Гости отыгрались со счёта 2:5, одержав шестую победу подряд. Рига впервые в сезоне забросила пять шайб и более, а Сергей Гимаев, поразивший ворота Ивана Бочарова с середины площадки, забил впервые с 2016 года. Игра в Риге стала самой результативной в сезоне. До этого было только 12 голов, когда ЦСКА со счётом 9:3 разгромил «Спартак».

Павел Панышев