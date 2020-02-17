«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 66 очков после 59 матчей. «Сочи» находится на девятой позиции в Западной конференции, имея на своем счету 55 очков после 58 игр. В следующем матче 21 февраля «Салават Юлаев» в гостях сыграет с «Барысом» из Нур-Султана, на день раньше «Сочи» дома встретится с подмосковным «Витязем».