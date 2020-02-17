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19:50 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ

ТАСС, 17 февраля. Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду победил «Сочи» со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Александр Кадейкин (51-я минута), Линус Умарк (59).

«Салават Юлаев» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 66 очков после 59 матчей. «Сочи» находится на девятой позиции в Западной конференции, имея на своем счету 55 очков после 58 игр. В следующем матче 21 февраля «Салават Юлаев» в гостях сыграет с «Барысом» из Нур-Султана, на день раньше «Сочи» дома встретится с подмосковным «Витязем».

«Салават Юлаев» во всех сезонах выходил в плей-офф КХЛ с момента образования лиги в 2008 году. Уфимский клуб один раз выиграл Кубок Гагарина (2011).

Помимо уфимской команды, участие в плей-офф себе обеспечили действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА, петербургский СКА, московские «Динамо» и «Спартак», ярославский «Локомотив», «Йокерит» (Хельсинки), казанский «Ак Барс», омский «Авангард», «Барыс», екатеринбургский «Автомобилист» и новосибирская «Сибирь».

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14 февраля© Ньюстюб
Салават Юлаев
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0:0, 0:0, 2:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 2717.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай ЦулыгинАлександр Андриевский
Вратари
Юха МетсолаИлья Проскуряков(Илья Проскуряков)
1-й период
13:05Симон Бертильссон
2-й период
24:11Владислав Картаев
25:18Командный штраф
3-й период
48:22Командный штраф
50:00Александр Кадейкин(Илья Крикунов, Александр Бурмистров)
58:52Линус Умарк(Алексей II Семенов)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
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  • Удаление на 20 минут
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