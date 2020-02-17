Минское «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ уступило ЦСКА
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ проиграли московскому ЦСКА со счетом 1:4 (0:1, 0:2, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ проиграли московскому ЦСКА со счетом 1:4 (0:1, 0:2, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хоккеисты ЦСКА с начала матча захватили инициативу и принялись атаковать владения голкипера «Динамо». На 18-й минуте игры открыть счет удалось форварду гостей Кириллу Капризову.
Во второй двадцатиминутке матча игроки ЦСКА продолжили прессинговать оборону минчан. На 29-й минуте противостояния нападающий москвичей Марио Кемпе точно бросил из центра зоны в ближний угол, увеличив преимущество своей команды. Незадолго до второго перерыва его поддержал партнер по клубу Кирилл Капризов, оформивший дубль.
В начале третьего периода игрок минчан Александр Когалев поддержал контратаку и уменьшил отставание до двух шайб. На 50-й минуте противоборства форвард оппонентов Максим Мамин вернул прежнее преимущество ЦСКА. Цифры на табло до финальной сирены не изменились.
Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта 21 февраля проведут в Москве с ответным визитом против ЦСКА.
|Крэйг Вудкрофт
|Игорь Никитин
|Михаил Карнаухов
|Ларс Юханссон
|17:13
|Кирилл Капризов(Марио Кемпе, Антон Слепышев)
|18:43
|Игорь Мартынов
|25:49
|Сергей Толчинский
|28:16
|Марио Кемпе(Михаил Григоренко, Кирилл Капризов)
|30:57
|Павел Карнаухов
|33:48
|Кирилл Готовец
|37:49
|Кирилл Капризов(Антон Слепышев)
|42:35
|Александр Когалев(Дмитрий Дерябин, Шейн Принс)
|49:52
|Максим Мамин(Михаил Григоренко)
|50:41
|Артем Блажиевский
|58:02
|Михаил Стефанович
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Дмитрий Морозов(Россия)