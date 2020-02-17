Текущие события
Хоккей. НХЛ
23:59
Сан-Хосе Шаркс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Калгари Флэймз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона Койотс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
18.02
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
20:00
Динамо Р
Автомобилист
21
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Адмирал
60
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ХК Динамо
50
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ЦСКА
14
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Амур
35
Хоккей. НХЛ
18.02
Колорадо Эвеланш
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Куньлунь
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Сочи
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Северсталь
24
Все события
Фоторепортажи
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
9Джокович выиграл Australian Open
22:17 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ уступило ЦСКА

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ проиграли московскому ЦСКА со счетом 1:4 (0:1, 0:2, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Хоккеисты ЦСКА с начала матча захватили инициативу и принялись атаковать владения голкипера «Динамо». На 18-й минуте игры открыть счет удалось форварду гостей Кириллу Капризову.

Во второй двадцатиминутке матча игроки ЦСКА продолжили прессинговать оборону минчан. На 29-й минуте противостояния нападающий москвичей Марио Кемпе точно бросил из центра зоны в ближний угол, увеличив преимущество своей команды. Незадолго до второго перерыва его поддержал партнер по клубу Кирилл Капризов, оформивший дубль.

В начале третьего периода игрок минчан Александр Когалев поддержал контратаку и уменьшил отставание до двух шайб. На 50-й минуте противоборства форвард оппонентов Максим Мамин вернул прежнее преимущество ЦСКА. Цифры на табло до финальной сирены не изменились.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта 21 февраля проведут в Москве с ответным визитом против ЦСКА.

Динамо Мн
1:4
0:1, 0:2, 1:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 2717.02.2020, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 7873 зрителя
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтИгорь Никитин
Вратари
Михаил КарнауховЛарс Юханссон
1-й период
17:13Кирилл Капризов(Марио Кемпе, Антон Слепышев)
18:43Игорь Мартынов
2-й период
25:49Сергей Толчинский
28:16Марио Кемпе(Михаил Григоренко, Кирилл Капризов)
30:57Павел Карнаухов
33:48Кирилл Готовец
37:49Кирилл Капризов(Антон Слепышев)
3-й период
42:35Александр Когалев(Дмитрий Дерябин, Шейн Принс)
49:52Максим Мамин(Михаил Григоренко)
50:41Артем Блажиевский
58:02Михаил Стефанович
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяДмитрий Морозов(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Валерия показала снимки без ретуши из новой фотосессии и поспорила с фаната
Путин высказался о выступлении Логинова на ЧМ-2020 по биатлону
Александр Кокорин поделился эмоциями от дебюта в «Сочи»
Месси и Хэмилтон разделили награду лучшему спортсмену года
Первый канал покажет класико «Реал» — «Барселона» в прямом эфире
Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 10 миллионов
Зайцева, Романова и Вилухина требуют публичных слушаний в CAS
«Челси» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь