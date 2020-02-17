Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть минское «Динамо» в матче КХЛ
ТАСС, 17 февраля. Московский ЦСКА победил минское «Динамо» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 17 февраля. Московский ЦСКА победил минское «Динамо» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе ЦСКА шайбы забросили Кирилл Капризов (18-я и 38-я минуты), Марио Кемпе (29), Максим Мамин (50). У «Динамо» точным броском отметился Александр Когалев (43).
ЦСКА в третий раз в сезоне обыграл минское «Динамо», первые две встречи закончились со счетом 5:2 и 5:1 в пользу армейцев. Московский клуб одержал 14-ю победу подряд над минчанами, последний раз белорусский клуб обыграл ЦСКА 14 сентября 2014 года (3:2).
Капризов второй матч подряд отметился дублем, всего он забросил 29 шайб в сезоне, 22-летний нападающий ЦСКА по этому показателю уступает только чешскому форварду московского «Динамо» Дмитрию Яшкину (30).
Минское «Динамо» располагается на 11-м месте в этой же конференции, имея в активе 37 очков после 58 игр. В следующем матче 21 февраля ЦСКА вновь сыграет с белорусским клубом, в этот раз встреча пройдет в Москве.
В других матчах понедельника магнитогорский «Металлург» победил на домашнем льду китайский «Куньлунь» (2:1), череповецкая «Северсталь» в гостях оказалась сильнее челябинского «Трактора» (4:2). Хабаровский «Амур» в гостях переиграл нижнекамский «Нефтехимик» (5:3).
|Крэйг Вудкрофт
|Игорь Никитин
|Михаил Карнаухов
|Ларс Юханссон
|17:13
|Кирилл Капризов(Марио Кемпе, Антон Слепышев)
|18:43
|Игорь Мартынов
|25:49
|Сергей Толчинский
|28:16
|Марио Кемпе(Михаил Григоренко, Кирилл Капризов)
|30:57
|Павел Карнаухов
|33:48
|Кирилл Готовец
|37:49
|Кирилл Капризов(Антон Слепышев)
|42:35
|Александр Когалев(Дмитрий Дерябин, Шейн Принс)
|49:52
|Максим Мамин(Михаил Григоренко)
|50:41
|Артем Блажиевский
|58:02
|Михаил Стефанович
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Дмитрий Морозов(Россия)