Текущие события
Хоккей. НХЛ
23:59
Сан-Хосе Шаркс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Калгари Флэймз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона Койотс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
18.02
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
20:00
Динамо Р
Автомобилист
21
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Адмирал
60
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ХК Динамо
50
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ЦСКА
14
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Амур
35
Хоккей. НХЛ
18.02
Колорадо Эвеланш
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Куньлунь
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Сочи
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Северсталь
24
Все события
Фоторепортажи
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
9Джокович выиграл Australian Open
22:14 (мск), источник: ТАСС

Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть минское «Динамо» в матче КХЛ

ТАСС, 17 февраля. Московский ЦСКА победил минское «Динамо» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В составе ЦСКА шайбы забросили Кирилл Капризов (18-я и 38-я минуты), Марио Кемпе (29), Максим Мамин (50). У «Динамо» точным броском отметился Александр Когалев (43).

ЦСКА в третий раз в сезоне обыграл минское «Динамо», первые две встречи закончились со счетом 5:2 и 5:1 в пользу армейцев. Московский клуб одержал 14-ю победу подряд над минчанами, последний раз белорусский клуб обыграл ЦСКА 14 сентября 2014 года (3:2).

Капризов второй матч подряд отметился дублем, всего он забросил 29 шайб в сезоне, 22-летний нападающий ЦСКА по этому показателю уступает только чешскому форварду московского «Динамо» Дмитрию Яшкину (30).

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 27, 17.02.2020, 19:00

Нефтехимик3Амур5
ЦСКА лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 90 очков после 59 матчей.

Минское «Динамо» располагается на 11-м месте в этой же конференции, имея в активе 37 очков после 58 игр. В следующем матче 21 февраля ЦСКА вновь сыграет с белорусским клубом, в этот раз встреча пройдет в Москве.

В других матчах понедельника магнитогорский «Металлург» победил на домашнем льду китайский «Куньлунь» (2:1), череповецкая «Северсталь» в гостях оказалась сильнее челябинского «Трактора» (4:2). Хабаровский «Амур» в гостях переиграл нижнекамский «Нефтехимик» (5:3).

Читайте также
Кирилл Капризов: не буду сочувствовать «Спартаку»
Во время загрузки произошла ошибка.
2 октября 2019© Ньюстюб
Динамо Мн
1:4
0:1, 0:2, 1:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 2717.02.2020, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 7873 зрителя
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтИгорь Никитин
Вратари
Михаил КарнауховЛарс Юханссон
1-й период
17:13Кирилл Капризов(Марио Кемпе, Антон Слепышев)
18:43Игорь Мартынов
2-й период
25:49Сергей Толчинский
28:16Марио Кемпе(Михаил Григоренко, Кирилл Капризов)
30:57Павел Карнаухов
33:48Кирилл Готовец
37:49Кирилл Капризов(Антон Слепышев)
3-й период
42:35Александр Когалев(Дмитрий Дерябин, Шейн Принс)
49:52Максим Мамин(Михаил Григоренко)
50:41Артем Блажиевский
58:02Михаил Стефанович
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяДмитрий Морозов(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Куньлунь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Северсталь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нефтехимик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Путин высказался о выступлении Логинова на ЧМ-2020 по биатлону
Александр Кокорин поделился эмоциями от дебюта в «Сочи»
Месси и Хэмилтон разделили награду лучшему спортсмену года
Первый канал покажет класико «Реал» — «Барселона» в прямом эфире
Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 10 миллионов
Зайцева, Романова и Вилухина требуют публичных слушаний в CAS
«Челси» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь