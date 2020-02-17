«Йокерит» разгромил московское «Динамо» в домашнем матче КХЛ

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Заброшенными шайбами в матче отметились Саку Мяеналанен (12-я минута), Хенрик Хаапала (20), Ессе Йоэнсуу (27), Никлас Енсен (31) и Микко Лехтонен (33).

«Динамо» уступило впервые за семь матчей, в предыдущий раз клуб проигрывал 21 января казанскому «Ак Барсу» (0:2). «Йокерит» в четвертый раз победил «Динамо» в этом сезоне. Благодаря победе «Йокерит» обеспечил себе место в первой четверке Западной конференции и получил преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.

В турнирной таблице «Йокерит» идет на третьей строчке, набрав в 59 матчах 82 очка, «Динамо» идет четвертым, имея в активе 77 очков после 58 матчей. Оба клуба уже гарантировали себе участие в плей-офф. В следующем матче «Йокерит» на выезде сыграет с омским «Авангардом» 21 февраля, московская команда 19 февраля встретится в гостях с череповецкой «Северсталью».