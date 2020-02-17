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22:46 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» разгромил московское «Динамо» в домашнем матче КХЛ

ТАСС, 17 февраля. Хельсинкский «Йокерит» обыграл московское «Динамо» со счетом 5:0 в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами в матче отметились Саку Мяеналанен (12-я минута), Хенрик Хаапала (20), Ессе Йоэнсуу (27), Никлас Енсен (31) и Микко Лехтонен (33).

«Динамо» уступило впервые за семь матчей, в предыдущий раз клуб проигрывал 21 января казанскому «Ак Барсу» (0:2). «Йокерит» в четвертый раз победил «Динамо» в этом сезоне. Благодаря победе «Йокерит» обеспечил себе место в первой четверке Западной конференции и получил преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.

В турнирной таблице «Йокерит» идет на третьей строчке, набрав в 59 матчах 82 очка, «Динамо» идет четвертым, имея в активе 77 очков после 58 матчей. Оба клуба уже гарантировали себе участие в плей-офф. В следующем матче «Йокерит» на выезде сыграет с омским «Авангардом» 21 февраля, московская команда 19 февраля встретится в гостях с череповецкой «Северсталью».

В другом матче игрового дня петербургский СКА в домашнем матче переиграл владивостокский «Адмирал» со счетом 6:0. Для петербургской команды эта победа стала девятой кряду в лиге, «Адмирал» потерпел пятое поражение подряд. Клуб из Владивостока более четырех лет не может победить СКА (восемь матчей), последний раз «Адмирал» в гостях побеждал СКА 21 января 2016 года (4:3 Б).

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17 октября 2019© Ньюстюб
Йокерит
5:0
2:0, 3:0, 0:0
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 2717.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури МарьямякиВладимир Крикунов
Вратари
Антти НиемиИван Бочаров(Александр Еременко)
1-й период
11:45Саку Мяеналанен(Микко II Лехтонен, Хенрик Хаапала)
15:30Дмитрий Огурцов
15:53Петер Регин
18:44Артем Волков
19:56Хенрик Хаапала(Микко II Лехтонен, Никлас Йенсен)
2-й период
23:56Юусо Хиетанен
26:03Йессе Йоэнсуу(Петер Регин, Вели-Матти Савинайнен)
27:34Алекси Халме
27:34Андрей Миронов
30:50Никлас Йенсен(Микко II Лехтонен, Антти Пильстрем)
31:19Вячеслав Кулемин
32:02Дмитрий Яшкин
32:02Дмитрий Яшкин
32:46Микко II Лехтонен(Хенрик Хаапала, Никлас Йенсен)
33:46Йессе Йоэнсуу
33:46Михаил Григорьев
38:30Алекси Халме
38:30Андре Петерссон
3-й период
48:35Томми Кивисте
48:35Томми Кивисте
52:13Андре Петерссон
56:18Брайан О`Нилл
Статистика
35Штрафное время36
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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