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17 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Вудкрофт — о поражении минского «Динамо» от ЦСКА: Смены во втором периоде — наша ахиллесова пята

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:4).

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Источник: РИА "Новости"

— Поздравляю Игоря Никитина и его команду с победой, — цитирует официальный сайт минского клуба Вудкрофта. — У нас была та же ситуация, что и у ЦСКА — мы тоже сыграли 4 матча за 8 дней. Не хочу это использовать в качестве оправдания. Знали, что ЦСКА — очень серьезный оппонент, здорово играющий в атаке.

По матчу могу сказать, что в первом периоде это была равная игра. Мы достойно сдерживали атаки соперника. К сожалению, ЦСКА смог реализовать один из своих моментов. Жаль, что пропустили такую шайбу в первом периоде. Возможно, она нас где-то осадила. Во втором периоде мы тоже проделали достойную работу. К сожалению, стали чаще терять шайбу, что и привело к голам в наши ворота. В третьем периоде понравилось желание команды бороться и играть до конца. Пытались вернуться в игру, но, тем не менее, сделать этого не смогли.

Разница между командами в том, что ЦСКА мог реализовывать свои моменты, а мы — нет. Мы слишком часто теряли шайбу в нейтральной зоне, что приводило к очень быстрым отрывам ЦСКА. Имея таких исполнителей в атаке, они создавали моменты и реализовывали их.

Ошибки в меньшинстве? Они ничем не могут быть оправданы. Мы весь сезон говорим игрокам о том, что даже если ты очень устал, но возникла такая ситуация, ты должен найти в себе какие-то силы выстоять до конца и только потом ехать на смену. У нас есть определенный план по сменам и определенные точки нахождения шайбы, ориентируясь на которые игрок может меняться. Но ситуации на льду бывают разные. Даже если хоккеист смертельно устал, он должен найти какую-то дополнительную энергию, чтобы доиграть до конца.

В целом по сезону могу сказать, что смены во втором периоде — наша ахиллесова пята.

Динамо Мн
1:4
0:1, 0:2, 1:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 2717.02.2020, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 7873 зрителя
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтИгорь Никитин
Вратари
Михаил КарнауховЛарс Юханссон
1-й период
17:13Кирилл Капризов(Марио Кемпе, Антон Слепышев)
18:43Игорь Мартынов
2-й период
25:49Сергей Толчинский
28:16Марио Кемпе(Михаил Григоренко, Кирилл Капризов)
30:57Павел Карнаухов
33:48Кирилл Готовец
37:49Кирилл Капризов(Антон Слепышев)
3-й период
42:35Александр Когалев(Дмитрий Дерябин, Шейн Принс)
49:52Максим Мамин(Михаил Григоренко)
50:41Артем Блажиевский
58:02Михаил Стефанович
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяДмитрий Морозов(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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