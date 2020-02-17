Вудкрофт — о поражении минского «Динамо» от ЦСКА: Смены во втором периоде — наша ахиллесова пята
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:4).
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:4).
— Поздравляю Игоря Никитина и его команду с победой, — цитирует официальный сайт минского клуба Вудкрофта. — У нас была та же ситуация, что и у ЦСКА — мы тоже сыграли 4 матча за 8 дней. Не хочу это использовать в качестве оправдания. Знали, что ЦСКА — очень серьезный оппонент, здорово играющий в атаке.
По матчу могу сказать, что в первом периоде это была равная игра. Мы достойно сдерживали атаки соперника. К сожалению, ЦСКА смог реализовать один из своих моментов. Жаль, что пропустили такую шайбу в первом периоде. Возможно, она нас
Разница между командами в том, что ЦСКА мог реализовывать свои моменты, а мы — нет. Мы слишком часто теряли шайбу в нейтральной зоне, что приводило к очень быстрым отрывам ЦСКА. Имея таких исполнителей в атаке, они создавали моменты и реализовывали их.
Ошибки в меньшинстве? Они ничем не могут быть оправданы. Мы весь сезон говорим игрокам о том, что даже если ты очень устал, но возникла такая ситуация, ты должен найти в себе
В целом по сезону могу сказать, что смены во втором периоде — наша ахиллесова пята.
|Крэйг Вудкрофт
|Игорь Никитин
|Михаил Карнаухов
|Ларс Юханссон
|17:13
|Кирилл Капризов(Марио Кемпе, Антон Слепышев)
|18:43
|Игорь Мартынов
|25:49
|Сергей Толчинский
|28:16
|Марио Кемпе(Михаил Григоренко, Кирилл Капризов)
|30:57
|Павел Карнаухов
|33:48
|Кирилл Готовец
|37:49
|Кирилл Капризов(Антон Слепышев)
|42:35
|Александр Когалев(Дмитрий Дерябин, Шейн Принс)
|49:52
|Максим Мамин(Михаил Григоренко)
|50:41
|Артем Блажиевский
|58:02
|Михаил Стефанович
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Дмитрий Морозов(Россия)