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09:32 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

СКА одержал победу над «Адмиралом» с разгромным счетом 6:0

Для петербургской команды это девятая победа подряд.

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Источник: РИА "Новости"

Петербургский хоккейный клуб СКА одержал разгромную победу над «Адмиралом» в рамках регулярного Чемпионата КХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч прошел в понедельник, 17 февраля. Он завершился со счетом 6:0. В составе СКА отличились Кирилл Марченко на 20-й минуте, Андрей Кузьменко на 30-й минуте, Антон Бурдасов на 42-й минуте, Йори Лехтеря на 49-й минуте, Йоонас Кемппайнен на 52-й и Владимир Ткачев на 60-й.

Для петербуржцев это девятая победа подряд. 20 февраля они сыграют против нижегородского «Торпедо».

Во время загрузки произошла ошибка.
СКА
6:0
1:0, 1:0, 4:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 2717.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 11538 зрителей
Главные тренеры
Алексей КудашовСергей Светлов
Вратари
Магнус ХелльбергАлександр Трушков
1-й период
19:07Кирилл Марченко(Василий Подколзин)
2-й период
29:11Андрей Кузьменко(Ярно Коскиранта)
31:15Степан Островский
37:06Василий Стрельцов
37:06Василий Стрельцов
3-й период
41:07Антон Бурдасов(Владимир Ткачев, Лукас Бенгтссон)
45:05Иван Морозов
48:59Йори Лехтеря(Игорь Ожиганов, Василий Токранов)
50:19Константин Глазачев
51:07Йоонас Кемппайнен(Александр Барабанов, Владимир Ткачев)
55:37Иван Морозов
59:25Владимир Ткачев(Антон Белов, Александр Барабанов)
Статистика
4Штрафное время8
4Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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