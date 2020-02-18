СКА одержал победу над «Адмиралом» с разгромным счетом 6:0

Матч прошел в понедельник, 17 февраля. Он завершился со счетом 6:0. В составе СКА отличились Кирилл Марченко на 20-й минуте, Андрей Кузьменко на 30-й минуте, Антон Бурдасов на 42-й минуте, Йори Лехтеря на 49-й минуте, Йоонас Кемппайнен на 52-й и Владимир Ткачев на 60-й.