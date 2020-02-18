СКА одержал победу над «Адмиралом» с разгромным счетом 6:0
Для петербургской команды это девятая победа подряд.
Для петербургской команды это девятая победа подряд.
Петербургский хоккейный клуб СКА одержал разгромную победу над «Адмиралом» в рамках регулярного Чемпионата КХЛ.
Матч прошел в понедельник, 17 февраля. Он завершился со счетом 6:0. В составе СКА отличились Кирилл Марченко на 20-й минуте, Андрей Кузьменко на 30-й минуте, Антон Бурдасов на 42-й минуте, Йори Лехтеря на 49-й минуте, Йоонас Кемппайнен на 52-й и Владимир Ткачев на 60-й.
Для петербуржцев это девятая победа подряд. 20 февраля они сыграют против нижегородского «Торпедо».
|Алексей Кудашов
|Сергей Светлов
|Магнус Хелльберг
|Александр Трушков
|19:07
|Кирилл Марченко(Василий Подколзин)
|29:11
|Андрей Кузьменко(Ярно Коскиранта)
|31:15
|Степан Островский
|37:06
|Василий Стрельцов
|37:06
|Василий Стрельцов
|41:07
|Антон Бурдасов(Владимир Ткачев, Лукас Бенгтссон)
|45:05
|Иван Морозов
|48:59
|Йори Лехтеря(Игорь Ожиганов, Василий Токранов)
|50:19
|Константин Глазачев
|51:07
|Йоонас Кемппайнен(Александр Барабанов, Владимир Ткачев)
|55:37
|Иван Морозов
|59:25
|Владимир Ткачев(Антон Белов, Александр Барабанов)
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)