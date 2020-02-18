В Пермь привезут главный хоккейный трофей России — Кубок Гагарина

В полдень 24 февраля трофей разместят на первом этаже ТЦ «Колизей Синема». Доступ посетителей к нему будет открыт с 15 до 17 часов.

Кубок Гагарина сделан из серебра и покрыт позолотой. Вес — 26,8 кг. Вручается с сезона-2008/2009. С этого времени его обладателями становились шесть команд. Чаще всего — три раза — его выигрывал казанский «Ак Барс».