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19:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл после спасения за пять секунд до сирены и прервал победную серию из шести матчей в КХЛ

Казахстанский «Барыс» уступил «Сибири» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 18 февраля, в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:2 в овертайме.

Главные события в игре развернулись в третьем периоде. На 50-й минуте «Сибирь» вышла вперед после шайбы нападающего Егора Миловзорова, но «Барыс» ушел от поражения в основное время за пять секунд до сирены — забил шведский форвард Линус Виделль.

Исход же игры решился в овертайме. Победу «Сибири» за 45 секунд до конца принес финский защитник Юрки Йокипакка.

Это поражение прервало победную серию «Барыса» из шести матчей. Ранее команда Андрея Скабелки обыграла «Сочи» (3:2), ЦСКА (3:2), дважды «Автомобилист» (4:2, 4:2), «Авангард» (4:3) и «Нефтехимик» (2:1), а предыдущее поражение потерпела 25 января от «Салавата Юлаева» (2:5).

С 80 очками «Барыс» идет третьим в Восточной конференции, а «Сибирь» с 70 баллами занимает пятое место. Обе команды досрочно вышли в плей-офф, который стартует 1 марта.

До конца регулярного чемпионата «Барыс» проведет еще три матча: 21 февраля команда Скабелки в 19:30 по времени Нур-Султана дома примет «Салават Юлаев», а затем отправится на две выездные игры — против «Адмирала» и «Амура».

Барыс
1:2ОТ
0:0, 0:0, 1:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2718.02.2020, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 4801 зритель
Главные тренеры
Андрей СкабелкаНиколай Заварухин
Вратари
Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)Алексей Красиков
1-й период
10:48Командный штраф
14:58Даррен Дитц
2-й период
24:38Джесси Блэкер
28:56Никита Шашков
33:16Джесси Блэкер
37:32Антон Сагадеев
37:32Игорь Макаров
3-й период
49:31Егор Миловзоров(Александр Шаров, Никита Шашков)
59:55Линус Виделль
Овертайм
61:10Андрей Ермаков
61:31Даррен Дитц
64:15Юрки Йокипакка(Юусо Пуустинен, Микаэль Руохомаа)
Статистика
10Штрафное время8
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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