«Барыс» проиграл после спасения за пять секунд до сирены и прервал победную серию из шести матчей в КХЛ

Игра прошла сегодня, 18 февраля, в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:2 в овертайме.

Главные события в игре развернулись в третьем периоде. На 50-й минуте «Сибирь» вышла вперед после шайбы нападающего Егора Миловзорова, но «Барыс» ушел от поражения в основное время за пять секунд до сирены — забил шведский форвард Линус Виделль.

Исход же игры решился в овертайме. Победу «Сибири» за 45 секунд до конца принес финский защитник Юрки Йокипакка.

Это поражение прервало победную серию «Барыса» из шести матчей. Ранее команда Андрея Скабелки обыграла «Сочи» (3:2), ЦСКА (3:2), дважды «Автомобилист» (4:2, 4:2), «Авангард» (4:3) и «Нефтехимик» (2:1), а предыдущее поражение потерпела 25 января от «Салавата Юлаева» (2:5).

С 80 очками «Барыс» идет третьим в Восточной конференции, а «Сибирь» с 70 баллами занимает пятое место. Обе команды досрочно вышли в плей-офф, который стартует 1 марта.