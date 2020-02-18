Канадский хоккеист рассказал о начавшемся алкоголизме из-за жизни в России

Сагдэн рассказал, как в 2009 году перешел в подольский «Витязь». По его словам, Россия показалась ему другим миром с вечно плохой погодой, а его командой руководил мафиози. «Эти полтора года один из самых депрессивных моментов в моей жизни. Должно было случиться чудо, чтобы человек на улице там улыбался. Очень депрессивно. Я тогда начал постоянно пить водку, чтобы забыться», — признался канадец.