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19:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Канадский хоккеист рассказал о начавшемся алкоголизме из-за жизни в России

Канадский хоккеист Брэндон Сагдэн в подкасте Bucket Drop вспомнил о выступлении в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Сагдэн рассказал, как в 2009 году перешел в подольский «Витязь». По его словам, Россия показалась ему другим миром с вечно плохой погодой, а его командой руководил мафиози. «Эти полтора года один из самых депрессивных моментов в моей жизни. Должно было случиться чудо, чтобы человек на улице там улыбался. Очень депрессивно. Я тогда начал постоянно пить водку, чтобы забыться», — признался канадец.

В феврале этого года Сагдэн подписал контракт с командой Центральной хоккейной лиги «Талса Ойлерс». Большую часть карьеры канадец провел в низших североамериканских лигах.

За «Витязь» нападающий выступал с 2009 по 2011 год. За это время он принял участие в 19 матчей, в которых набрал два очка при 206 минутах штрафа.

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6 ноября 2019© Ньюстюб
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