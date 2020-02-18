«Лупились до конца». Скабелка объяснил поражение «Барыса» после шести побед и высказался о травме Старченко

— Практически без голов весь матч. Когда идешь с нулем, сложно рассчитывать на хорошую победу. Тем не менее хочу ребят поблагодарить за то, что сражались, до конца лупились, вытащили матч, заработали одно очко.

В овертайме давили, но немножко на эмоциях… Сделали ошибки, когда должны были… Не то что должны были, а была возможность использовать игру четыре на три, сами удалились. Ну и в концовке не смогли разобраться, когда были четыре на четыре. В целом, хочу поблагодарить ребят за этот матч, очень много отдали сил, но выиграть не получилось.