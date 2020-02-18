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20:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Лупились до конца». Скабелка объяснил поражение «Барыса» после шести побед и высказался о травме Старченко

Хоккеисты «Барыса» не использовали свои возможности в концовке матча с «Сибирью», поэтому не смогли одержать победу — отметил на пресс-конференции после поражения главный тренер команды Андрей Скабелка. Белорусский специалист тем не менее поблагодарил своих подопечных за то, что бились до конца, передает корреспондент Vesti.kz.

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— Практически без голов весь матч. Когда идешь с нулем, сложно рассчитывать на хорошую победу. Тем не менее хочу ребят поблагодарить за то, что сражались, до конца лупились, вытащили матч, заработали одно очко.

В овертайме давили, но немножко на эмоциях… Сделали ошибки, когда должны были… Не то что должны были, а была возможность использовать игру четыре на три, сами удалились. Ну и в концовке не смогли разобраться, когда были четыре на четыре. В целом, хочу поблагодарить ребят за этот матч, очень много отдали сил, но выиграть не получилось.

— Как надолго выбыл Старченко?

— Сейчас не скажу. На выезд не поедет. Плей-офф? Надеюсь, что да. Восстанавливается.

Напомним, в предпоследнем домашнем матче «регулярки» «Барыс» уступил «Сибири» в овертайме со счетом 1:2. До плей-офф команде осталось сыграть еще три встречи.

Барыс
1:2ОТ
0:0, 0:0, 1:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2718.02.2020, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 4801 зритель
Главные тренеры
Андрей СкабелкаНиколай Заварухин
Вратари
Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)Алексей Красиков
1-й период
10:48Командный штраф
14:58Даррен Дитц
2-й период
24:38Джесси Блэкер
28:56Никита Шашков
33:16Джесси Блэкер
37:32Антон Сагадеев
37:32Игорь Макаров
3-й период
49:31Егор Миловзоров(Александр Шаров, Никита Шашков)
59:55Линус Виделль
Овертайм
61:10Андрей Ермаков
61:31Даррен Дитц
64:15Юрки Йокипакка(Юусо Пуустинен, Микаэль Руохомаа)
Статистика
10Штрафное время8
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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