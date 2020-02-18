«Лупились до конца». Скабелка объяснил поражение «Барыса» после шести побед и высказался о травме Старченко
Хоккеисты «Барыса» не использовали свои возможности в концовке матча с «Сибирью», поэтому не смогли одержать победу — отметил на
Хоккеисты «Барыса» не использовали свои возможности в концовке матча с «Сибирью», поэтому не смогли одержать победу — отметил на
— Практически без голов весь матч. Когда идешь с нулем, сложно рассчитывать на хорошую победу. Тем не менее хочу ребят поблагодарить за то, что сражались, до конца лупились, вытащили матч, заработали одно очко.
В овертайме давили, но немножко на эмоциях… Сделали ошибки, когда должны были… Не то что должны были, а была возможность использовать игру четыре на три, сами удалились. Ну и в концовке не смогли разобраться, когда были четыре на четыре. В целом, хочу поблагодарить ребят за этот матч, очень много отдали сил, но выиграть не получилось.
— Как надолго выбыл Старченко?
— Сейчас не скажу. На выезд не поедет.
Напомним, в предпоследнем домашнем матче «регулярки» «Барыс» уступил «Сибири» в овертайме со счетом 1:2. До
|Андрей Скабелка
|Николай Заварухин
|Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)
|Алексей Красиков
|10:48
|Командный штраф
|14:58
|Даррен Дитц
|24:38
|Джесси Блэкер
|28:56
|Никита Шашков
|33:16
|Джесси Блэкер
|37:32
|Антон Сагадеев
|37:32
|Игорь Макаров
|49:31
|Егор Миловзоров(Александр Шаров, Никита Шашков)
|59:55
|Линус Виделль
|61:10
|Андрей Ермаков
|61:31
|Даррен Дитц
|64:15
|Юрки Йокипакка(Юусо Пуустинен, Микаэль Руохомаа)
|10
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)