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20:26 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Сибири» раскрыл секрет прерванной победной серии «Барыса»

Наставник «Сибири» Николай Заварухин после победы над «Барысом» признался, что наставлял своих игроков внимательнее играть во втором периоде, передает корреспондент Vesti.kz. Тренер отметил, что команде было непросто сдержать натиск казахстанской команды.

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Напомним, в предпоследнем домашнем матче «регулярки» «Барыс» уступил «Сибири» в овертайме со счетом 1:2. При этом счет казахстанская команда сравняла за пять секунд до окончания основного времени.

«Тяжелая игра для нас была. Довольно-таки много времени провели в обороне. Такая плей-оффная оборона была сегодня. Здорово сыграл вратарь. Предупреждали ребят, что “Барыс” здорово проводит второй период, не получалась у нас игра в этом отрезке. Но ребята молодцы, выдержали этот натиск. Здорово сыграли на контратаках и победили», — сказал Заварухин на пресс-конференции.

Отметим, что поражение от «Сибири» прервало победную серию «Барыса» из шести матчей.

Барыс
1:2ОТ
0:0, 0:0, 1:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2718.02.2020, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 4801 зритель
Главные тренеры
Андрей СкабелкаНиколай Заварухин
Вратари
Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)Алексей Красиков
1-й период
10:48Командный штраф
14:58Даррен Дитц
2-й период
24:38Джесси Блэкер
28:56Никита Шашков
33:16Джесси Блэкер
37:32Антон Сагадеев
37:32Игорь Макаров
3-й период
49:31Егор Миловзоров(Александр Шаров, Никита Шашков)
59:55Линус Виделль
Овертайм
61:10Андрей Ермаков
61:31Даррен Дитц
64:15Юрки Йокипакка(Юусо Пуустинен, Микаэль Руохомаа)
Статистика
10Штрафное время8
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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