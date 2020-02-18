Тренер «Сибири» раскрыл секрет прерванной победной серии «Барыса»

Напомним, в предпоследнем домашнем матче «регулярки» «Барыс» уступил «Сибири» в овертайме со счетом 1:2. При этом счет казахстанская команда сравняла за пять секунд до окончания основного времени.

«Тяжелая игра для нас была. Довольно-таки много времени провели в обороне. Такая плей-оффная оборона была сегодня. Здорово сыграл вратарь. Предупреждали ребят, что “Барыс” здорово проводит второй период, не получалась у нас игра в этом отрезке. Но ребята молодцы, выдержали этот натиск. Здорово сыграли на контратаках и победили», — сказал Заварухин на пресс-конференции.