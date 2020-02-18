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21:50 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» в четвертый раз стал победителем Восточной конференции КХЛ

ТАСС, 18 февраля. Казанский «Ак Барс» со счетом 5:3 обыграл омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Татнефть-Арене» в присутствии 7661 зрителя.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами в составе «Ак Барса» отметились Эмиль Галимов (2-я минута), Станислав Галиев (20), Джастин Азеведо (44), Дмитрий Воронков (49) и Михаил Фисенко (53). У «Авангарда» отличились Роб Клинкхаммер (54), Егор Мартынов (56) и Павел Дедунов (60).

Команды провели четвертый очный матч в текущем сезоне, казанский клуб победил второй раз. «Авангард» провел последний гостевой матч в регулярном чемпионате текущего сезона.

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» досрочно победил, набрав 89 очков в 58 матчах, «Авангард» идет на втором месте, имея в активе 82 очка в 59 играх, обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф и преимущество домашней площадки в первом раунде. «Ак Барс» стал победителем Восточной конференции в четвертый раз в истории (2010, 2015, 2018, 2020), клуб трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

В следующем матче казанская команда на выезде сыграет с московским «Спартаком» 20 февраля, «Авангард» днем позднее примет хельсинкский «Йокерит».

Также во вторник «Барыс» (Нур-Султан) дома уступил «Сибири» (Новосибирск) со счетом 1:2 ОТ. «Локомотив» (Ярославль) на своем льду переиграл «Витязь» (Московская область) со счетом 5:1.

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23 декабря 2019© Ньюстюб
Ак Барс
5:3
2:0, 0:0, 3:3
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 2718.02.2020, 19:00 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена"
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновБоб Хартли
Вратари
Тимур БиляловЭмиль Гарипов
1-й период
01:23Эмиль Галимов(Станислав Галиев, Михаил Глухов)
01:32Камиль Фазылзянов
04:53Камиль Фазылзянов
16:01Данис Зарипов
19:22Станислав Галиев(Микаэль Викстранд, Дмитрий Воронков)
2-й период
24:50Никита Лямкин
24:50Никита Лямкин
35:08Тэйлор Бек
38:45Альберт Яруллин
3-й период
41:53Павел Дедунов
43:17Алексей Емелин
43:52Джастин Азеведо(Мэтт Фрэттин, Патрис Кормье)
44:27Вилле Покка
47:04Алексей Емелин
48:16Дмитрий Воронков(Эмиль Галимов, Станислав Галиев)
52:43Михаил Фисенко(Никита Лямкин)
53:43Роб Клинкхаммер(Валентин Пьянов)
55:10Никита Лямкин
55:10Павел Дедунов
55:58Егор Мартынов(Кирилл Семенов, Коди Фрэнсон)
58:56Данис Зарипов
59:54Павел Дедунов(Андрей Стась)
Статистика
14Штрафное время12
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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