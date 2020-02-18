«Ак Барс» в четвертый раз стал победителем Восточной конференции КХЛ

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Заброшенными шайбами в составе «Ак Барса» отметились Эмиль Галимов (2-я минута), Станислав Галиев (20), Джастин Азеведо (44), Дмитрий Воронков (49) и Михаил Фисенко (53). У «Авангарда» отличились Роб Клинкхаммер (54), Егор Мартынов (56) и Павел Дедунов (60).

Команды провели четвертый очный матч в текущем сезоне, казанский клуб победил второй раз. «Авангард» провел последний гостевой матч в регулярном чемпионате текущего сезона.

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» досрочно победил, набрав 89 очков в 58 матчах, «Авангард» идет на втором месте, имея в активе 82 очка в 59 играх, обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф и преимущество домашней площадки в первом раунде. «Ак Барс» стал победителем Восточной конференции в четвертый раз в истории (2010, 2015, 2018, 2020), клуб трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

В следующем матче казанская команда на выезде сыграет с московским «Спартаком» 20 февраля, «Авангард» днем позднее примет хельсинкский «Йокерит».