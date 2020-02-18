«Спартак» впервые с 2015 года проиграл дома «Торпедо» в матче КХЛ

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В составе победителей отличились Джордан Шрёдер (3-я и 53-я минуты) и Станислав Бочаров (49). У красно-белых шайбы забросили Максим Цыплаков (38) и Яков Рылов (46).

«Спартак» проиграл «Торпедо» впервые за пять последних матчей, последний раз нижегородский клуб побеждал красно-белых в КХЛ в октябре 2017 года (1:0), а предыдущую гостевую победу над «Спартаком» хоккеисты «Торпедо» одержали 31 августа 2015 года (5:2). Для Цыплакова эта шайба стала первой в последних 15 матчах, до этого он отличался в гостевом матче против новосибирской «Сибири» (5:0) 25 декабря прошлого года.

«Спартак» идет пятым в турнирной таблице Западной конференции, в активе подопечных Олега Знарка 72 очка в 59 матчах. «Торпедо» прервало трехматчевую серию поражений, одержав вторую победу в последних девяти встречах, и занимает восьмое место, набрав в 59 играх 60 баллов.