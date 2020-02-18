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22:37 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» впервые с 2015 года проиграл дома «Торпедо» в матче КХЛ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» на своей площадке проиграл со счетом 2:3 нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей отличились Джордан Шрёдер (3-я и 53-я минуты) и Станислав Бочаров (49). У красно-белых шайбы забросили Максим Цыплаков (38) и Яков Рылов (46).

«Спартак» проиграл «Торпедо» впервые за пять последних матчей, последний раз нижегородский клуб побеждал красно-белых в КХЛ в октябре 2017 года (1:0), а предыдущую гостевую победу над «Спартаком» хоккеисты «Торпедо» одержали 31 августа 2015 года (5:2). Для Цыплакова эта шайба стала первой в последних 15 матчах, до этого он отличался в гостевом матче против новосибирской «Сибири» (5:0) 25 декабря прошлого года.

«Спартак» идет пятым в турнирной таблице Западной конференции, в активе подопечных Олега Знарка 72 очка в 59 матчах. «Торпедо» прервало трехматчевую серию поражений, одержав вторую победу в последних девяти встречах, и занимает восьмое место, набрав в 59 играх 60 баллов.

В следующем матче «Спартак» 20 февраля примет победителя Восточной конференции казанский «Ак Барс», «Торпедо» в тот же день сыграет в гостях с санкт-петербургским СКА.

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27 ноября 2019© Ньюстюб
Спартак
2:3
0:1, 1:0, 1:2
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 2718.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 8352 зрителя
Главные тренеры
Олег ЗнарокДэвид Немировски
Вратари
Юлиус Гудачек(Юлиус Гудачек)Андерс Линдбек
1-й период
02:44Джордан Шредер(Михаил Орлов)
07:42Станислав Бочаров
13:08Иван Вишневский
17:22Михаил Юньков
2-й период
37:44Федор Малыхин
37:56Максим Цыплаков(Дмитрий Вишневский, Михаил Юньков)
3-й период
41:20Сергей Зборовский
45:35Яков Рылов
48:31Станислав Бочаров(Андрей Белевич, Дрю Шор)
52:01Джордан Шредер(Антон Волченков, Артем Аляев)
53:17Кирилл Ураков
59:36Артем Федоров
Статистика
8Штрафное время6
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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