Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
ХК Динамо
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Нью-Джерси Дэвилз
30
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Лос-Анджелес Кингз
63
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Баффало Сэйбрз
74
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Торонто Мэйпл Ливз
52
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
10:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Домучились до овертайма». Форвард «Барыса» объяснил поражение после серии из шести побед

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис назвал тяжелым домашний матч против «Сибири», который его команда проиграла в овертайме. Он отметил, что его команда сама виновата в пропущенной решающей шайбе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Получилась тяжелая, вязкая игра, мы создали много моментов, но иногда торопились при их реализации, а нужно было сыграть хладнокровнее. Хотели все раньше и раньше забить, но в итоге домучились до овертайма. В овертайме в моменте, когда пропустили шайбу, не увидели свободного игрока, сами виноваты, нужно было раньше забивать, ведь и большинство было, — цитирует Михайлиса сайт КХЛ.

Читайте также
«Барыс» проиграл после спасения за пять секунд до сирены и прервал победную серию из шести матчей в КХЛ

— Вы перебросали соперника в два раза, а забросили только за пять секунд до финальной сирены…

— У «Сибири» очень уверенно сыграл вратарь, нам нужно было найти отскок, а мы все пытались играть на «чистую», ну и где-то с прямого броска нужно было на добивании поработать, сегодня это не удалось.

Напомним, в предпоследней домашней встрече «регулярки» «Барыс» уступил «Сибири» в овертайме со счетом 1:2 и прервал шестиматчевую победную серию.

До плей-офф команде осталось провести еще три игры. В пятницу, 21 февраля, казахстанцы примут «Салават Юлаев».

Читайте также
Барыс
1:2ОТ
0:0, 0:0, 1:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2718.02.2020, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 4801 зритель
Главные тренеры
Андрей СкабелкаНиколай Заварухин
Вратари
Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)Алексей Красиков
1-й период
10:48Командный штраф
14:58Даррен Дитц
2-й период
24:38Джесси Блэкер
28:56Никита Шашков
33:16Джесси Блэкер
37:32Антон Сагадеев
37:32Игорь Макаров
3-й период
49:31Егор Миловзоров(Александр Шаров, Никита Шашков)
59:55Линус Виделль
Овертайм
61:10Андрей Ермаков
61:31Даррен Дитц
64:15Юрки Йокипакка(Юусо Пуустинен, Микаэль Руохомаа)
Статистика
10Штрафное время8
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Назван состав женской сборной Казахстана по боксу на турнир за лицензии на Олимпиаду
Худший матч «Ливерпуля» в 2020-м: он ни разу не попал в створ
Эрлинг, ты машина? Холанд снова выдал суперматч — забил два ПСЖ
Неймар раскритиковал ПСЖ после поражения в матче с «Боруссией»
Бойцы-тяжеловесы едва не подрались во время интервью
Названа ежемесячная сумма выделяемых Роналду для невесты денег
Русский вундеркинд. Такого, как Свечников, в НХЛ ждали 37 лет
Холанд - первый игрок, забивший в одном сезоне ЛЧ за два клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь