«Домучились до овертайма». Форвард «Барыса» объяснил поражение после серии из шести побед

Источник: РИА "Новости"

— Получилась тяжелая, вязкая игра, мы создали много моментов, но иногда торопились при их реализации, а нужно было сыграть хладнокровнее. Хотели все раньше и раньше забить, но в итоге домучились до овертайма. В овертайме в моменте, когда пропустили шайбу, не увидели свободного игрока, сами виноваты, нужно было раньше забивать, ведь и большинство было, — цитирует Михайлиса сайт КХЛ.

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— Вы перебросали соперника в два раза, а забросили только за пять секунд до финальной сирены…

— У «Сибири» очень уверенно сыграл вратарь, нам нужно было найти отскок, а мы все пытались играть на «чистую», ну и где-то с прямого броска нужно было на добивании поработать, сегодня это не удалось.

Напомним, в предпоследней домашней встрече «регулярки» «Барыс» уступил «Сибири» в овертайме со счетом 1:2 и прервал шестиматчевую победную серию.